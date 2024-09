Pierwsza wystawa Ludzi Zmieniających Świat prezentująca liderki i liderów kreujących oblicze polskiego biznesu oraz społeczności lokalnych

Wystawa Ludzi Zmieniających Świat jest hołdem dla dokonań osób , które z determinacją zmieniają oblicze polskiego biznesu i Polski. Osoby te wyróżniają nie tylko zawodowe sukcesy, lecz także niestrudzone dążenie do promowania równości, różnorodności i włączania. Przede wszystkim jednak wystawa Ludzi Zmieniających Świat ma być inspirującą historią o pokonywaniu wyzwań, przełamywaniu barier i budowaniu lepszej przyszłości. Celem wystawy jest ukazanie ludzkiej strony sukcesu oraz inspirowanie do wspierania idei DEI (ang. diversity, equity, inclusion – różnorodność, równość i włączanie) w miejscu pracy.

– Kontynuujemy otwarcie przestrzeni urzędu na ważne społecznie tematy. Poruszaliśmy już kwestię wolności, tym razem zajmujemy się równością i działaniami na rzecz włączenia społecznego mieszkańców. Ważnym aspektem wystawy Ludzi Zmieniających Świat jest także promowanie aktywności i przedsiębiorczości kobiet, a właśnie łączenie pracy zawodowej z życiem prywatnym jest jednym z założeń rządowego programu Aktywny Maluch, który realizujemy na Mazowszu. Trzeba pamiętać, że wciąż w wielu gminach rodzice nie mają zapewnionej opieki nad dziećmi – w żłobkach, klubach dziecięcych, czy u dziennego opiekuna, co utrudnia podjęcie aktywności zawodowej. I właśnie w tym obszarze kierujemy wsparcie do samorządów – powiedział Mariusz Frankowski, Wojewoda Mazowiecki podczas otwarcia wystawy.

Ludzie Zmieniający Świat

Wystawa to kolejny – obok Alei Ludzi Zmieniających Świat, powstałej na terenie kompleksu pałacowo-ogrodowego Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie – element celebracji i nagłaśniania dokonań niezwykłych ludzi.

– Zorganizowanie wystawy Ludzi Zmieniających Świat było jednym z naszych marzeń, a jednocześnie częścią misji nagłaśniania sukcesów ludzi, którzy na co dzień rzadko zatrzymują się, by o sobie głośno mówić, bo całą swoją energię przekierowują na działanie. To wyraz naszego podziwu – mówi Olga Kozierowska, prezeska Fundacji WłączeniPlus oraz pomysłodawczyni konkursu Sukces Pisany Szminką.

Konkurs Sukces Pisany Szminką jest największą i najstarszą w Polsce inicjatywą dla przedsiębiorczych kobiet, w którym nagradzane są także liderki, liderzy oraz organizacje działające na rzecz równości, różnorodności oraz włączania. W ciągu szesnastu lat jego istnienia nagrodzono już ponad 165 przedsiębiorczyń z małych i dużych firm oraz liderek i liderów z organizacji, pokazujących, że warto realizować marzenia o własnym biznesie i budować firmy nastawione na równość oraz różnorodność. W wybór grona finałowego i zwycięzców ubiegłorocznej edycji zaangażowanych było aż 90 ekspertów i ekspertek.

– Z niecierpliwością czekam na 16. edycję konkursu, a w niej – mogę już uchylić rąbka tajemnicy – pojawią się nowe kategorie. Z tego miejsca już zachęcam do tego, by nominować osoby prowadzące własne biznesy, działające w STEAM, a także prowadzące projekty z obszaru DEI – dodaje Olga Kozierowska.

Ludzie Zmieniający Świat, których portrety i historie zobaczyć można na wystawie: