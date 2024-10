Prawie połowa młodych Polek nie czuje się kompetentna w sytuacjach zawodowych, mimo odpowiednich kwalifikacji. Najnowsze badanie

Blisko połowa młodych kobiet nie czuje pewności siebie w kontaktach zawodowych z mężczyznami

Z deklaracji badanych wynika, że 29 proc. respondentek często lub bardzo często ma poczucie braku bycia kompetentnymi w sytuacjach zawodowych, mimo posiadania odpowiednich kwalifikacji. Odczucie to towarzyszy blisko połowie (48 proc.) badanych kobiet z najmłodszej grupy w wieku 18-24 lata, dopiero wchodzących na rynek pracy. Również 29 proc. respondentek często lub bardzo często czuje się mniej pewna siebie w kontaktach zawodowych z mężczyznami niż kobietami. Szczególnie dotyczy to najmłodszej grupy badanych, w wieku 18- 24 lata, która dopiero wchodzi na rynek pracy – deklaruje to 47 proc. z nich.

Dziewięć na dziesięć Polek uważa, że warto inwestować w swoją pewność siebie

Aż 85 proc. respondentów jest zdania, że warto inwestować w budowanie pewności siebie, a wśród kobiet 89 proc. Jednocześnie jedynie 16 proc. badanych Polaków deklaruje, że korzysta z narzędzi wspomagających budowanie pewności siebie. Najczęściej są to poradniki i książki z zakresu rozwoju osobistego – (43 proc.), praca z psychologiem (35 proc.) oraz kursy i szkolenia z rozwoju osobistego (30 proc.). Kobiety znacznie częściej od mężczyzn (51 proc. w porównaniu do 33 proc.) korzystają z poradników i książek z zakresu rozwoju osobistego, jako narzędzi do budowania pewności siebie.

– Pewność siebie, oparta na zdrowych filarach, jest kluczowym elementem budowania przyszłości na własnych zasadach. A jedynie działanie na własnych zasadach może przynieść poczucie spełnienia i tak zwany sukces. Pewność tę można rozwijać poprzez uczestnictwo w programach wsparcia, dlatego osobiście angażuję się w prowadzenie warsztatów Power Talks, wykorzystując swoje doświadczenia prywatne i zawodowe – mówi Olga Kozierowska, prezeska Fundacji WłączeniPlus i twórczyni Sukcesu Pisanego Szminką.

Z wiekiem dostrzegamy znaczenie pewności siebie w osiąganiu sukcesu zawodowego

Aż 73 proc. ankietowanych uważa, że pewność siebie jest niezbędna do osiągnięcia sukcesu zawodowego. Tego zdania są także trzy na cztery badane Polki. Okazuje się, że do wniosku, że pewność siebie jest istotna w budowaniu sukcesu zawodowego, dochodzimy z czasem i zdobytym doświadczeniem – w grupie w wieku 18-24 lata uważa tak 64 proc. respondentów, w grupach między 25 a 54 lata ok. 72 proc. badanych, podczas gdy już 83 proc. ankietowanych powyżej 55 roku życia jest tego zdania.

– Pewność siebie jest kluczowa w budowaniu efektywnych relacji zawodowych. Młode kobiety, które czują się pewnie, łatwiej nawiązują kontakty z współpracownikami, co przekłada się na lepszą współpracę w zespole. Uczestnictwo w warsztatach rozwoju osobistego daje im tę odwagę do wyrażania swoich pomysłów. Pracując nad pewnością siebie, tworzymy przyszłość, w której każdy głos jest słyszalny i doceniany – mówi Natalia Kacprzak, Brand Business Leader Kérastase w Polsce i Krajach Bałtyckich.

Co piąta Polka wielokrotnie rezygnowała z działania z powodu braku pewności siebie

Wyniki badania* przeprowadzonego na reprezentatywnej grupie Polek i Polaków wskazują, że dwóm na trzem ankietowanym zdarzyło się przynajmniej kilkukrotnie zrezygnować z ważnej decyzji lub podjęcia określonego działania z powodu braku pewności siebie. 20 proc. przyznaje, że taka sytuacja miała miejsce wielokrotnie.

Trzy na cztery kobiety uważają, że wiara w swoje zdolności buduje pewność siebie

Uczestnicy badania zapytani o to, co ich zdaniem wpływa na budowanie pewności siebie najczęściej wskazywali wiarę w siebie (73 proc. – 77 proc. wskazań wśród kobiet) oraz wiarę w swoje zdolności (70 proc. – 75 proc. wskazań wśród kobiet). W dalszej kolejności padające odpowiedzi to lubienie samego siebie (69 proc. – w porównaniu do 74 proc. wśród kobiet) oraz pozytywne myślenie (68 proc. – w porównaniu do 74 proc. wśród kobiet).

Połowa Polaków postrzega swoje pokolenie jako bardziej pewne siebie niż pokolenie swoich rodziców

Wyniki badania wskazują, że 46 proc. respondentów uważa, że ich pokolenie charakteryzuje się większą pewnością siebie, w porównaniu do pokolenia rodziców. Tego zdania jest 50 proc. kobiet i 42 proc. mężczyzn. Najrzadziej jako pewniejszych siebie od rodziców postrzegają się ankietowani w wieku 18-24 lat – 42 proc., a najczęściej ci z grupy 25-34 lata – aż 49 proc. Badanie pokazuje, że Połowa Polaków deklaruje, że najbliższe otoczenie (rodzina, współpracownicy) uznaje ich za osobę pewną siebie. Osoby w wieku 18-24 lat rzadziej uważają, że inni postrzegają je jako osoby pewne siebie – jedynie 37 proc.

Sesje inspirujące Power Talks

Badanie przeprowadzone zostało przez Socjolożki.pl w ramach akcji Power Talks, której celem jest wspieranie młodych kobiet i pomoc w budowaniu ich poczucia własnej wartości. Przy okazji kampanii Sukcesu Pisanego Szminką (Fundacja WłączeniPlus) oraz marki Kérastase odbędą się bezpłatne sesje inspirujące dla młodych kobiet, które odbędą się już 23 października w Poznaniu oraz 6 listopada w Sopocie. Podczas bezpłatnych sesji w Poznaniu i Sopocie Olga Kozierowska, twórczyni Sukcesu Pisanego Szminką oraz Anna Flis, ekspertka Sukcesu Pisanego Szminką, wesprą młode kobiety w budowaniu swojej pewności siebie, a także podzielą się sprawdzonymi narzędziami i ćwiczeniami, które ułatwiają odkrywanie własnego potencjału. W ramach programu Power Talks do 2025 roku wsparcie otrzyma ponad 15 tysięcy kobiet na całym świecie.

– Warsztaty organizujemy pro publico bono, kierując się zasadą „podaj dalej”. Od uczestniczek warsztatów oczekujemy jedynie przekazania pozyskanej wiedzy następnej osobie, której jest ona potrzebna – dodaje Olga Kozierowska.

*Badanie z użyciem metodologii CAWI przeprowadzono na reprezentatywnej pod kątem wieku i płci grupie 1000 dorosłych Polaków we wrześniu 2024.