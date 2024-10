Dla ⅔ polskich przedsiębiorczyń prowadzenie firmy jest trudniejsze niż 4 lata temu, a dla co 3. obniżenie świadczeń ZUS byłoby ułatwieniem

Polskie bizneswoman prowadzą głównie firmy usługowe i jest im coraz trudniej

Dane wywiadowni gospodarczej Dun & Bradstreet pochodzące z rejestru KRS wskazują, że kobiety są właścicielkami ponad 27 proc. polskich firm. Przedsiębiorczynie dominują głównie w branży usługowej – udział własności kobiet w tym sektorze oscyluje w granicach od 50 do nawet 70 proc. Obecnie ponad ⅔ polskich przedsiębiorczyń uczestniczących w badaniu* przeprowadzonym przez Fundację WłączeniPlus na potrzeby konkursu Sukces Pisany Szminką, ocenia, że prowadzenie firmy jest obecnie trudniejsze, niż było 4 lata temu. Jedynie 17 proc. nie zauważa zmiany w tym zakresie, a w opinii tylko 13 proc. respondentek zarządzanie własnym biznesem jest łatwiejsze.

Wsparcie dla przedsiębiorczych Polek

Rusza XVI edycja największego i najstarszego konkursu nagradzającego polskie przedsiębiorczynie, aktywistki, działaczki społeczne, edukatorki, a także liderki i liderów oraz organizacje, które odważnie kształtują przyszłość, walcząc o równość, różnorodność i włączenie – Sukces Pisany Szminką. Laureatki i laureaci poprzednich jego edycji zyskali nie tylko rozgłos, ale przede wszystkim możliwości ogólnopolskiego i międzynarodowego rozwoju, nawiązując wartościowe kontakty czy pozyskując inwestorów. Zwycięzcy mają szansę na posadzenie drzewa w Alei Ludzi Zmieniających Świat w ogrodach Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w ramach konkursowej statuetki. Konkursowi towarzyszy raport „Polki i przedsiębiorczość 2024” opracowany na podstawie badania przeprowadzonego na zlecenie Fundacji WłączeniPlus przez Socjolożki.pl z wykorzystaniem licencjonowanego panelu zapewniającego reprezentatywność próby pośród Polek i Polaków. Wyniki wskazują, że zdaniem wszystkich ankietowanych największym wsparciem bezpośrednio po założeniu własnej firmy byłoby dofinansowanie na start (23 proc. wskazań). Z kolei z deklaracji respondentek prowadzących swój biznes wynika, że ich zdaniem najlepszym wsparciem na początek byłyby niższe składki ZUS przez pierwsze kilka lat prowadzenia firmy (31 proc. wśród przedsiębiorczyń w porównaniu do 18 proc. wśród ogółu badanych) oraz mniejsze podatki (21 proc. kontra 15 proc. wśród wszystkich badanych). Dofinansowanie na start wskazało jedynie 10 proc. badanych prowadzących firmę.

Blisko co 10 przedsiębiorczyni widzi duże możliwości na rozwój firmy

Aż 70 proc. respondentek prowadzących własną firmę uważa obecne przepisy prawno-podatkowe za dużą blokadę w zarządzaniu swoim biznesem. Zaledwie 17 proc. ankietowanych nie postrzega ich w ten sposób. Mimo to 40 proc. badanych przedsiębiorczyń dostrzega szanse rozwoju swojej firmy. Niestety 17 proc. respondentek uważa, że nie ma obecnie żadnych możliwości na rozwijanie biznesu. Ponad połowa (52 proc.) badanych polskich przedsiębiorczyń rozwijała w ciągu ostatnich 4 lat swoją firmę stacjonarnie, 12 proc. – online, a 26 proc. – zarówno stacjonarnie, jak i online.

– Dane z raportu „Polki i przedsiębiorczość 2024: perspektywy i rozwój” doskonale pokazują, że przedsiębiorczość kobiet w Polsce napotyka na bariery, związane z niestabilnym i złożonym otoczeniem prawno-podatkowym. Zamiast dofinansowania na start, kobiety prowadzące firmy, potrzebują przede wszystkim długofalowego wsparcia w obniżaniu kosztów prowadzenia działalności, takich jak składki ZUS – komentuje Olga Kozierowska, pomysłodawczyni konkursu Sukces Pisany Szminką, prezeska Fundacji Włączeni Plus. – To sygnał dla decydentów, że realna pomoc nie polega tylko na wsparciu na starcie, ale na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi w dłuższym okresie. Misją Fundacji WłączeniPlus jest szeroko pojęte wsparcie rozwoju przedsiębiorczości kobiet w Polsce, a konkursu Sukces Pisany Szminką - nagłaśnianie ich lokalnych i ogólnoświatowych sukcesów.

Co szósta polska przedsiębiorczyni chce rozwijać firmę międzynarodowo

Ponad ¼ badanych przedsiębiorczyń (29 proc.) chciałaby rozszerzyć działalność o kolejną branżę, a co dziesiąta chciałaby zmienić branżę, w której działa jej firma – 6 proc. na taką, w której ma już doświadczenie, a 4 proc. na zupełnie nową. Niemal co druga (46 proc.) badana chce rozwijać swój biznes lokalnie, ponad ⅓ (36 proc.) – ogólnokrajowo, a 17 proc. – międzynarodowo.

– Mastercard od lat wspiera przedsiębiorców i nowo powstałe biznesy. W tym celu nie tylko angażujemy się w wiele inicjatyw branżowych i społecznych, ale również tworzymy narzędzia, które realnie mogą odpowiedzieć na wyzwania biznesowe – jak np. platforma GdzieJakiBiznes.com, która pomaga przedsiębiorcom znaleźć potencjalnie najlepsze miejsce do prowadzenia biznesu. W roli strategicznego partnera konkursu Sukces Pisany Szminką szczególną uwagę poświęcamy przedsiębiorczym kobietom, ponieważ wierzymy, że równość, różnorodność oraz wspieranie grup wykluczonych to nie tylko kwestia sprawiedliwości społecznej, ale także istotny czynnik, który napędza sukces i konkurencyjność przedsiębiorstw w Polsce – mówi Marta Życińska, dyrektorka generalna polskiego oddziału Mastercard Europe, partnera strategicznego konkursu.

XVI edycja konkursu Sukces Pisany Szminką

Od 16 lat konkurs Sukces Pisany Szminką nagradza polskie przedsiębiorczynie, aktywistki, działaczki społeczne, edukatorki, a także liderki i liderów oraz organizacje, które odważnie kształtują przyszłość, walcząc o równość, różnorodność i włączenie. To wyróżnienie dla ludzi zmieniających świat na lepsze. Do konkursu można zgłosić własną kandydaturę, a także nominować przedsiębiorczynię lub organizację, którą chcielibyśmy wyróżnić, wypełniając formularz online na stronie konkurs.sukcespisanyszminka.pl w jednej z pięciu kategorii otwartych: Biznes Roku: przychód powyżej 10 mln złotych, Biznes Roku: przychód poniżej 10 mln złotych, Start-up Roku, Mikrobiznes, Liderka w Nowych Technologiach oraz Miejsce Pracy Przyjazne Rodzicom. Nominacje przyjmowane będą do 23 grudnia, a zgłoszenia konkursowe do 31 grudnia br.

*Badanie przeprowadzono we wrześniu 2024 przez Socjolożki.pl z użyciem metodologii CAWI z wykorzystaniem licencjonowanego panelu zapewniającego reprezentatywność próby pod kątem płci, wieku, wielkości miejscowości zamieszkania oraz regionu na próbie Polek i Polaków w wieku 16-65 lat.

