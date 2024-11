Ponad ⅓ polskich przedsiębiorczyń jest usatysfakcjonowana swoimi zarobkami, chociaż blisko połowa odczuwa skutki inflacji. Najnowsza część raportu „Zarobki a inflacja”

Tylko 28 proc. Polaków jest zadowolona ze swoich zarobków

Blisko dwie na pięć polskich przedsiębiorczyń (39 proc.) deklaruje, że jest usatysfakcjonowane poziomem swoich zarobków. Z kolei odsetek tych deklaracji wśród ogółu respondentów wynosi jedynie 28 proc. – wynika z badania przeprowadzonego na potrzeby konkursu Sukces Pisany Szminką. Raport „Polki i przedsiębiorczość 2024: zarobki a inflacja”, opracowany na podstawie badania przeprowadzonego na zlecenie Fundacji WłączeniPlus przez Socjolożki.pl z wykorzystaniem licencjonowanego panelu zapewniającego reprezentatywność próby pośród Polek i Polaków, towarzyszy XVI edycji konkursu Sukces Pisany Szminką. Jest to najstarsza i największa w Polsce inicjatywa wyróżniająca przedsiębiorcze kobiety, a także nagradzająca dobre praktyki w biznesie z obszaru różnorodności, równości i włączania, tzw. DEI (ang. diversity, equity inclusion).

Przedsiębiorczynie częściej są zadowolone z zarobków niż mężczyźni

Częściej ze swoich dochodów są zadowoleni mężczyźni (33 proc.) niż kobiety (23 proc.). Z dochodów najczęściej są zadowoleni mieszkańcy średnich miast (38 proc.), a najrzadziej – wsi (23 proc.). Niezadowolenie z zarobków wzrasta w kolejnych grupach wiekowych – wskazuje je 52 proc. ankietowanych w wieku 18-24 lata, a w grupie 45-54 lata już 69 proc. respondentów.

Zarobki niemal połowy przedsiębiorczyń spadły pod wpływem inflacji

Wśród wszystkich respondentów biorących udział w badaniu 29 proc. przyznaje, że pod wpływem inflacji ich zarobki spadły. W grupie przedsiębiorczyń ten odsetek wynosi 48 proc. Średnia miesięcznych zarobków wśród ogółu badanych wynosi 4 534 zł netto, a wśród respondentek prowadzących własną firmę – 6 116 zł netto. Zarobki do 4 tys. zł netto deklaruje aż 45 proc. ogółu badanych i 18 proc. Polek prowadzących swój biznes. Z drugiej strony powyżej 7 tys. zł netto zarabia jedynie co dziesiąty ankietowany Polak i co czwarta badana przedsiębiorczyni.

– Wyniki raportu towarzyszącego XVI edycji konkursu Sukces Pisany Szminką są zarówno inspirujące, jak i niepokojące. Z jednej strony cieszy, że blisko dwie na pięć przedsiębiorczyń jest zadowolonych ze swoich zarobków – to dowód na to, że kobiety coraz śmielej idą po finansową niezależność. Z drugiej strony wciąż dostrzegamy wyraźne bariery, które powodują, że poziom satysfakcji finansowej pozostaje niższy u kobiet niż u mężczyzn. W tym celu stworzyłam Fundację WłączeniPlus - by wspierać kobiety w przełamywaniu tych barier i pokazywać, że mogą mierzyć wysoko, nie zważając na ograniczenia – komentuje Olga Kozierowska, pomysłodawczyni konkursu Sukces Pisany Szminką, prezeska Fundacji WłączeniPlus. – Musimy działać i tworzyć środowisko, które da im stabilność i możliwość dalszego rozwoju, niezależnie od gospodarczych zawirowań.

Rozmowy o pieniądzach nie są problemem dla polskich przedsiębiorczyń

Wyniki badania wskazują, że 36 proc. Polaków uczestniczących w badaniu deklaruje, że ma problemy z rozmawianiem o pieniądzach w pracy. Przyznaje się do tego także co trzeci mężczyzna i aż 39 proc. kobiet. Wśród przedsiębiorczyń odnotowano najniższy odsetek, bo jedynie 27 proc. Blisko połowa (45 proc.) ankietowanych zarządzających własnym biznesem deklaruje, że rozmowy o pieniądzach i negocjowanie zarobków w pracy nie stanowią dla nich wyzwania.

- Raport pokazuje, że rozmowy o zarobkach nadal stanowią dla wielu Polaków wyzwanie, zwłaszcza dla kobiet, które częściej niż mężczyźni odczuwają dyskomfort w takich sytuacjach. Na szczęście przedsiębiorczynie coraz częściej przełamują ten schemat, wyróżniając się otwartością w rozmowach o finansach i inspirując tym samym inne Polki. Wierzymy, że wspieranie transparentnej komunikacji w biznesie, firmach oraz promowanie polityk DEI to klucz do tworzenia organizacji, w których każdy, czuje się uprawniony do wyrażania swoich potrzeb i wartości – mówi Izabela Tworzydło, rzeczniczka prasowa i dyrektorka Departamentu Komunikacji Korporacyjnej BNP Paribas Bank Polska S.A, partnera kategorii Female Champion of Change.

*

Badanie przeprowadzono we wrześniu 2024 przez Socjolożki.pl z użyciem metodologii CAWI z wykorzystaniem licencjonowanego panelu zapewniającego reprezentatywność próby pod kątem płci, wieku, wielkości miejscowości zamieszkania oraz regionu na próbie Polek i Polaków w wieku 16-65 lat.

XVI edycja konkursu Sukces Pisany Szminką

Od 16 lat konkurs Sukces Pisany Szminką nagradza polskie przedsiębiorczynie, aktywistki, działaczki społeczne, edukatorki, a także liderki i liderów oraz organizacje, które odważnie kształtują przyszłość, walcząc o równość, różnorodność i włączenie. To wyróżnienie dla ludzi zmieniających świat na lepsze. Do konkursu można zgłosić własną kandydaturę, a także nominować przedsiębiorczynię lub organizację, którą chcielibyśmy wyróżnić, wypełniając formularz online na stronie www.konkurs.sukcespisanyszminka.pl w jednej z pięciu kategorii otwartych: Biznes Roku: przychód powyżej 10 mln złotych, Biznes Roku: przychód poniżej 10 mln złotych, Start-up Roku, Mikrobiznes, Liderka w Nowych Technologiach oraz Miejsce Pracy Przyjazne Rodzicom. Nominacje przyjmowane będą do 23 grudnia, a zgłoszenia konkursowe do 31 grudnia br.

Organizator konkursu: Fundacja WłączeniPlus

Partner strategiczny: Mastercard

Partner merytoryczny: PwC

Partnerzy kategorii: Altkom Akademia, Autopay, Blik, BNP Paribas, DPD Polska, Google Cloud, home.pl, Isla, Orange, L’Oreal

Partnerzy konkursu: Vital Voices, Perspektywy Women in Tech

Patronat Honorowy Konkursu: Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

Patroni medialni: TVN Discovery, WP, Twój Styl, Trójka Polskie Radio, Radio Kolor, MamStartup, Focus, Chip, Brief, Strona Kobiet Polska Press.