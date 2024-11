Blisko co piąta przedsiębiorczyni jest demotywowana przez bliskich do prowadzenia firmy. Nowy raport na temat wsparcia przedsiębiorczyń przez bliskich

Na pomoc bliskich w kontekście prowadzenia firmy nie może liczyć aż 21 proc. przedsiębiorczyń, a 17 proc. przyznaje, że w związku ze swoją działalnością spotyka się z wyrzutami z ich strony. Jednocześnie jednak większość respondentek zarządzających własnym biznesem przyznaje, że bliscy doceniają ich pracę, a 44 proc. – że motywują je do dalszego działania. Dane te pochodzą z badania przeprowadzonego na zlecenie Fundacji WłączeniPlus na potrzeby konkursu Sukces Pisany Szminką. Wsparcie bliskich może mieć szczególne znaczenie w przypadku prowadzenia firmy w obcym kraju. W tym roku do konkursu dołącza nowa kategoria – Przedsiębiorcza Cudzoziemka. Jest ona dedykowana kobietom, które swoim zaangażowaniem, profesjonalizmem i działaniami przyczyniają się do pozytywnych zmian w polskiej gospodarce.