Aż 59 proc. Polek uważa, że głos kobiet w przestrzeni publicznej jest niewystarczający

Tylko 29 proc. mężczyzn ocenia, że głos kobiet w opinii publicznej nie jest wystarczający

Z dostępnych danych wynika, że odsetek kobiet na listach wyborczych do Sejmu wzrósł na przestrzeni lat z 23,1 proc. w 2007 roku do 43,8 proc. w 2023 roku. Jednak już po wyborach odsetek posłanek w Sejmie wynosi tylko 20,4 proc. Problem obserwowany jest także w polskich mediach, gdzie liczba mężczyzn komentujących wydarzenia jest zazwyczaj znacznie wyższa niż liczba kobiet, a w niektórych przypadkach ich udział spada nawet poniżej 10 proc. zaproszonych gości. Do równej reprezentacji płci w przestrzeni publicznej jeszcze więc trochę brakuje. Aż 44 proc. badanych w Polsce uważa, że głos kobiet w opinii publicznej nie jest wystarczający – wskazują wyniki raportu „Polki i przedsiębiorczość 2024: Siła głosu kobiet w opinii publicznej i biznesie”, towarzyszącego XVI edycji konkursu Sukces Pisany Szminką. Tego zdania jest mniej niż ⅓ mężczyzn (29 proc.) i ponad połowa uczestniczących w badaniu kobiet (59 proc.).

Tylko co trzeci uczestnik badania sądzi, że głos kobiet w opinii publicznej jest wystarczający. Tu także odnotowano dysproporcję w odpowiedziach pod względem płci ankietowanych – opinię tę częściej podzielają mężczyźni (48 proc.) a rzadziej kobiety (21 proc.). Co ciekawe, aż 22 proc. badanych nie potrafi tej kwestii ocenić.

Jedynie co trzeci badany 55+ uważa, że głos kobiet w miejscu pracy jest wystarczający

Fundacja WłączeniPlus zbadała tę kwestię także w środowisku zawodowym. Wyniki badania wskazują, że ponad ⅕ respondentów (21 proc.) uważa, że głos kobiet w firmie, w której pracuje, nie jest wystarczający. Ponownie częściej zwracają na to uwagę kobiety (23 proc.) niż mężczyźni (18 proc.). Mniej niż połowa badanych (47 proc.) jest zdania, że głos kobiet w ich miejscu pracy jest wystarczający. Co ciekawe, odpowiedź ta najrzadziej pada w grupie badanych w wieku powyżej 55 lat – jedynie 36 proc., natomiast najczęściej wśród mieszkańców dużych miast – 62 proc.

Badane przedsiębiorczynie z kolei aż w 72 proc. deklarują, że w ich firmach głos kobiet jest wystarczający, jedynie 8 proc. jest przeciwnego zdania, a co piątej trudno to jednoznacznie określić.

– Dane jasno pokazują, że kobiece głosy w przestrzeni publicznej i biznesowej wciąż nie są wystarczająco słyszalne – i co istotne, to kobiety dostrzegają ten problem znacznie częściej niż mężczyźni. To sygnał dla liderów i organizacji, by nie tylko tworzyć przestrzeń do debaty, ale realnie wzmacniać kobiecą obecność w mediach, zarządach i na kluczowych stanowiskach. Zaskakuje duży odsetek osób, które nie potrafią ocenić tej kwestii – to dowód, że świadomość znaczenia różnorodności wymaga dalszej edukacji. Warto podkreślić, że przedsiębiorczynie w swoich firmach częściej widzą równość, co pokazuje, że tam, gdzie kobiety mają wpływ, zmiana jest możliwa – teraz czas na szeroką transformację – mówi Beata Pora, Dyrektorka Marketingu Salveo Poland, dystrybutora pastylek na gardło marki ISLA, która jest partnerem kategorii Wpływowy Głos.

Tylko co trzeci badany uważa, że w jego miejscu pracy pracownik 50+ ma szansę na awans

Powszechna jest opinia, że osoby w każdym wieku powinny mieć takie same możliwości rozwoju zawodowego – takiego zdania jest 85 proc. wśród ogółu badanych i 94 proc. wśród przedsiębiorczyń. Niestety jednak 23 proc. wszystkich uczestników badania przyznaje, że w firmie, w której pracują, nie byłby możliwy awans osoby po 50 roku życia, a aż 41 proc. nie jest w stanie tego ocenić. Mężczyźni częściej uważają, że awans pracowników z tej grupy wiekowej byłby możliwy (41 proc. w porównaniu do 32 proc. wśród kobiet). Pozytywnie szanse awansu pracowników 50+ najczęściej oceniają osoby w wieku 35-44 lata (44 proc.), natomiast najrzadziej myślą tak sami zainteresowani, czyli osoby z grupy 55-65 lat (27 proc.).

Tymczasem 53 proc. przedsiębiorczyń twierdzi, że awans pracownika po 50 roku życia w ich firmie jest możliwy, jednocześnie jednak co trzecia z nich nie jest w stanie tego zadeklarować.

– Różnorodność w miejscu pracy to dziś nie tylko kwestia wartości, ale i przewagi konkurencyjnej. Przedsiębiorczynie dostrzegają potencjał dojrzałych pracowników i w większości deklarują otwartość na ich zatrudnianie. W przypadku osób z niepełnosprawnościami czy neuroatypowych częściej pojawia się wahanie – to sygnał, że potrzebne są narzędzia i wsparcie, które ułatwią firmom podejmowanie takich decyzji. Kluczowe jest, by równe szanse nie pozostawały tylko deklaracją, lecz przekładały się na realne działania, które budują silniejsze i bardziej innowacyjne organizacje – mówi Łukasz Zembowicz, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu, Członek Zarządu DPD Polska, partnera kategorii Biznes Roku.

Co czwarta przedsiębiorczyni deklaruje, że zatrudniłaby osobę z niepełnosprawnością

Fundacja WłączeniPlus zapytała też przedsiębiorczynie, czy zdecydowałyby się zatrudnić w swojej firmie osobę po 50 roku życia – ponad 55 proc. nie miałoby przed tym oporów, natomiast 17 proc. by się tego nie podjęło. Jednocześnie jednak jedynie 28 proc. ankietowanych prowadzących własną firmę deklaruje, że przyjęłoby do pracy osobę z niepełnosprawnością, a 30 proc. by się na to nie zdecydowało. Co ciekawe, aż 40 proc. odpowiedziało „trudno powiedzieć”.

Raport „Polki i przedsiębiorczość 2024: Siła głosu kobiet w opinii publicznej i biznesie” towarzyszy XVI edycji konkursu Sukces Pisany Szminką, najstarszej i największej tego typu inicjatywy w Polsce, nagradzającej przedsiębiorczynie, aktywistki, działaczki społeczne, edukatorki, a także liderki i liderów oraz organizacje, które odważnie kształtują przyszłość, walcząc o równość, różnorodność i włączenie. Ogłoszenie grona finałowego tegorocznej edycji odbędzie się już na początku kwietnia 2025 roku.

*Badanie przeprowadzono na zlecenie Fundacji WłączeniPlus we wrześniu 2024 przez Socjolożki.pl z użyciem metodologii CAWI z wykorzystaniem licencjonowanego panelu zapewniającego reprezentatywność próby pod kątem płci, wieku, wielkości miejscowości zamieszkania oraz regionu na próbie Polek i Polaków w wieku 16-65 lat.