Zdaniem 76 proc. polskich przedsiębiorczyń rotacja pracowników utrudnia rozwój firmy i zespołu

Trzy na cztery polskie przedsiębiorczynie przyznają, że rotacja pracowników utrudnia rozwój firmy i zespołu. Wśród ogółu respondentów 61 proc. dostrzega ten problem, jednak, co ciekawe, jedynie 45 proc. w grupie badanych w wieku 18-24 lata. Aż 30 proc. z nich nie postrzega dużej rotacji pracowników jako czynnik utrudniający rozwój firmy, podczas gdy wśród przedsiębiorczyń jedynie 7 proc. respondentek jest tego zdania. Dane pochodzą z najnowszej części raportu „Polki i przedsiębiorczość 2024: Trudności i wyzwania”, towarzyszącego konkursowi Sukces Pisany Szminką, który corocznie odbywa się już od ponad 15 lat.

– Wysoka rotacja pracowników stanowi wyzwanie dla wielu przedsiębiorczyń, szczególnie dla nowych firm, wpływając na stabilność zespołu i rozwój firmy. Różnice pokoleniowe w postrzeganiu tego zjawiska pokazują, jak zmieniają się oczekiwania na rynku pracy. Kluczowe staje się tworzenie środowiska sprzyjającego zaangażowaniu i długofalowej współpracy. Konkurs Sukces Pisany Szminką wyróżnia przedsiębiorczynie, które skutecznie rozwijają swoje firmy w dynamicznym środowisku biznesowym. Dzięki temu mogą one wzmocnić wizerunek pracodawcy, zwiększyć poczucie przynależności wśród obecnych pracowników oraz przyciągnąć potencjał nowych talentów – mówi Joanna Mihułka-Petru, Prezeska Altkom Akademii, która jest partnerem kategorii Edukatorka Przyszłości.

Polskie przedsiębiorczynie dążą do przejrzystości procesów rekrutacji

Wyniki badania towarzyszącego XVI edycji konkursu Sukces Pisany Szminką, najstarszej i największej tego typu inicjatywy w Polsce, wskazują, że 42 proc. Polaków uważa, że w firmie, w której pracuje, są równe i przejrzyste procesy rekrutacji i ścieżki rozwoju kariery. Wśród przedsiębiorczyń tych wskazań jest więcej – 55 proc., taki sam odsetek odpowiedzi odnotowano w grupie 18-24 lata, niewiele mniejszy (50 proc.) w wieku 25-34 lat. Jednak już w grupie 55-65 lat jedynie 30 proc. respondentów deklaruje, że w ich miejscu pracy ścieżki rozwoju kariery oraz procesy rekrutacji są przejrzysta i równe. Niemal ¼ ogółu badanych (24 proc.) nie zgadza się z tym stwierdzeniem, podobnie co dziesiąta ankietowana prowadząca swój biznes przyznaje, że w jej firmie procesy rekrutacji i ścieżki rozwoju kariery nie są równe i przejrzyste.

– Jasne i sprawiedliwe zasady dotyczące rekrutacji oraz rozwoju zawodowego wpływają na motywację pracowników i ich poczucie stabilności. Wprowadzenie takich standardów nie tylko poprawia efektywność zarządzania, ale wzmacnia zaufanie i zaangażowanie w zespołach. W Orange wierzymy, że zrównoważony rozwój oparty na równości szans to klucz do sukcesu organizacji, dlatego konsekwentnie dążymy do tworzenia transparentnych procesów i wspierania różnorodności w naszych zespołach – komentuje Aldona Kozłowska, Senior HR Partnerka Biznesowa, Menadżerka ds. Różnorodności i Inkluzywności w Orange, który jest partnerem kategorii Mikrobiznes.

Co trzeciemu badanemu towarzyszył w ostatnim roku większy stres w pracy

Ponad połowa (52 proc.) przedsiębiorczyń deklaruje, że w ciągu ostatniego roku towarzyszył im większy stres w pracy. Wśród ogółu respondentów ten odsetek wynosi 37 proc. Wzmożony stres związany z pracą zawodową deklarują najczęściej ankietowani w wieku 25-34 lata oraz 45-54 lata (po 46 proc.), najrzadziej – z grupy 55-65 lat (26 proc.).

Dodatkowo blisko połowa uczestników badania (48 proc.) przyznaje także, że boryka się z bezsennością. Problem ten dotyka częściej kobiet (54 proc.), rzadziej mężczyzn (41 proc.). Wśród przedsiębiorczyń na kłopoty ze snem skarży się 43 proc. respondentek.

– Zarządzanie firmą w dzisiejszych czasach to nie tylko realizacja celów biznesowych, ale także troska o dobrostan zespołu. Wzmożony stres i bezsenność to sygnały, że potrzebujemy mądrzejszych rozwiązań – takich, które wzmacniają odporność psychiczną i wspierają kulturę organizacyjną opartą na inkluzywności i empatii. Docenianie dobrych praktyk DEI to nie tylko kwestia wartości, ale też realne wsparcie dla ludzi, którzy tworzą firmę. Dlatego tak ważne jest, by wzmacniać kobiety w biznesie i doceniać ich osiągnięcia, co nieustannie robimy w konkursie Sukces Pisany Szminką – dodaje Olga Kozierowska, pomysłodawczyni konkursu Sukces Pisany Szminką, prezeska Fundacji WłączeniPlus.

Raport „Polki i przedsiębiorczość 2024: Trudności i wyzwania” towarzyszy XVI edycji konkursu Sukces Pisany Szminką, najstarszej i największej tego typu inicjatywy w Polsce, nagradzającej przedsiębiorczynie, aktywistki, działaczki społeczne, edukatorki, a także liderki i liderów oraz organizacje, które odważnie kształtują przyszłość, walcząc o równość, różnorodność i włączenie. Ogłoszenie grona finałowego tegorocznej edycji odbędzie się już na początku kwietnia 2025 roku.

*Badanie przeprowadzono na zlecenie Fundacji WłączeniPlus we wrześniu 2024 przez Socjolożki.pl z użyciem metodologii CAWI z wykorzystaniem licencjonowanego panelu zapewniającego reprezentatywność próby pod kątem płci, wieku, wielkości miejscowości zamieszkania oraz regionu na próbie Polek i Polaków w wieku 16-65 lat.