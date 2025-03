56 proc. Polaków na myśl o Polsce odczuwa dumę, a 20 proc. – wstyd. Rusza kampania, która promuje polskie osiągnięcia: We Did It In Poland

Ponad połowa Polaków – 56 proc. – czuje dumę ze swojego kraju. Natomiast 20 proc. badanych na myśl o Polsce odczuwa wstyd. Dla porównania, w badaniu CBOS z 2010 r. poczucie dumy z Polski deklarowało 60 proc. respondentów, a wstydu – 14 proc. Obecnie wśród najczęściej wymienianych powodów do narodowej dumy prym wiodą papież Jan Paweł II (11 proc. wskazań) i Maria Skłodowska-Curie (10 proc.) oraz ogólniki, takie jak historia kraju (10 proc.), osiągnięcia sportowe (8 proc.) czy naukowe (7 proc.). Tylko 4 proc. badanych wskazuje wynalazki, a 3 proc. osiągnięcia technologiczne. Jednocześnie aż co 4. badana osoba nie jest w stanie wskazać żadnego aspektu, którym Polska mogłaby się poszczycić. Aż 41 proc. respondentów uważa, że pod względem ogólnego rozwoju pozostajemy w tyle za innymi krajami Europy, chociaż dane gospodarcze temu przeczą. Odkąd Polska jest członkiem Unii Europejskiej, nasza gospodarka zwiększyła się dwukrotnie. W 20 lat osiągnęliśmy podobny poziom życia, jak niektóre państwa Europy Zachodniej: Portugalia, Hiszpania, Grecja, południowe Włochy. Stoją za tym konkretne rozwiązania firm, polska kreatywność i ludzie – otwarci, twórczy, odważni w swoich myślach i działaniach.

Dumę ze swojego kraju czują głównie przedstawiciele i przedstawicielki najstarszego pokolenia, tzw. baby boomers. Zetki, od których w największym stopniu będzie zależeć kształtowanie wizerunku Polski w najbliższych latach, najczęściej ze wszystkich pokoleń odczuwają wstyd – mówi Olga Kozierowska, pomysłodawczyni kampanii We Did It In Poland, członkini Rady Organizacji Pozarządowych ds. Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej, prezeska Fundacji WłączeniPlus. – W ramach kampanii chcemy przedstawić wielowymiarowość patriotyzmu, który skupia się nie tylko na krajobrazie i historii, ale także na innowacyjności i osiągnięciach rodaków oraz życiu codziennym. W spocie pokazujemy m.in. takie krajowe innowacje jak BLIK, Booksy, stacje ładowania aut elektrycznych ORLEN x WILLBERT czy możliwość płatności spojrzeniem.

Rusza kampania We Did It In Poland, której celem jest m.in. wzmocnienie wizerunku Polski jako innowacyjnego, dynamicznego i nowoczesnego kraju, który wnosi istotny wkład w rozwój Unii Europejskiej, oraz skierowanie uwagi na potencjał polskiej przedsiębiorczości. Zwiększenie świadomości narodowych osiągnięć w obszarze technologii i biznesu pozwoli nie tylko przeciwdziałać szkodliwym stereotypom, ale też zwiększyć zainteresowanie europejskich partnerów i inwestorów współpracą z polskimi firmami.

Jesteśmy częścią Unii Europejskiej, mamy świetnych naukowców, innowatorów i przedsiębiorców, którzy konkurują na światowym poziomie. Kampania „We Did It In Poland” pokazuje nowoczesną stronę naszego kraju i zachęca do tego, by głośno mówić o polskich sukcesach i odczuwać dumę z miejsca, w którym dziś jest Polska – mówi Minister ds. Unii Europejskiej Adam Szłapka.

Projekt ma na celu wzbudzanie dumy narodowej poprzez edukację na temat polskich osiągnięć. Obejmie szerokie działania w Polsce oraz w Unii Europejskiej, takie jak:

emisja spotu promującego polskie współczesne osiągnięcia i wynalazki w językach polskim i angielskim,

w językach polskim i angielskim, interaktywna wystawa na temat polskich innowacji,

na temat polskich innowacji, działania PR ,

, dedykowana strona www ,

, przekazanie zestawów materiałów wspierających promowanie rodzimej gospodarki do polskich ambasad na świecie,

do polskich ambasad na świecie, komunikację w mediach i social mediach ,

, współpracę z liderami opinii, przedsiębiorcami, twórcami czy naukowcami.

Kampania ma też inicjować rozmowę o polskich sukcesach, aktywizować Polaków i zachęcać do dzielenia się w mediach społecznościowych swoimi historiami, zdjęciami czy filmami związanymi z tym, co osiągnęli, co ich w Polsce inspiruje, co lub kogo w naszym kraju podziwiają. Informacje o polskich innowacjach, którymi warto się pochwalić, będzie można też zgłaszać przez formularz na stronie internetowej.

Prezydencja to wyjątkowy moment, kiedy oczy Europy zwrócone są na dany kraj członkowski. Czas polskiej prezydencji w Radzie UE chcemy wykorzystać też do promocji polskich innowacji w biznesie. Jesteśmy wyjątkowo pomysłowi i przedsiębiorczy, a niewystarczająco wielu Polaków, jak pokazują to badania, o tym wie. Uważam, że warto taką historię o Polsce opowiedzieć całej Europie – mówi Wiceministra ds. Unii Europejskiej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.

Dialog i otwartość na współpracę są fundamentem polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Rada NGO i Przedsiębiorców ds. Prezydencji wydała rekomendację, aby jednym z elementów w strategii komunikacyjnej była promocja polskich innowacji. Trwająca polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej to doskonały moment, by zaprezentować światu, a także samym Polakom, polskie innowacje i potencjał.

W tym duchu Fundacja Włączeni Plus, we współpracy z Business Science Poland, z dumą rozpoczęła kampanię We Did It In Poland, która stanie się impulsem do szerokiej komunikacji polskich osiągnięć.

Link do strony internetowej kampanii: www.wediditinpoland.eu

Link do spotu kampanii: https://www.youtube.com/watch?v=tKscm3fGaM4

Badanie na zlecenie Fundacji WłączeniPlus zostało przeprowadzone przez agencję badawczą Grupa 4P w dniach 6-12 grudnia 2024 r. metodą CAWI na reprezentatywnej próbie 1010 Polaków w wieku od 18 do 70 lat.