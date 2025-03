Dla ¾ Polaków podkreślanie mocnych stron Polski w kraju i za granicą to przejaw patriotyzmu. Premiera interaktywnej wystawy z polskimi innowacjami w Brukseli

Dla 74 proc. Polaków patriotyzm przejawia się m.in. w podkreślaniu mocnych stron Polski w rozmowach w kraju i za granicą, jak wynika z reprezentatywnego badania przeprowadzonego na potrzeby kampanii We Did It In Poland. Respondenci często wskazywali również przekazywanie dzieciom miłości i szacunku do ojczyzny (82 proc.), uczestnictwo w wyborach i pielęgnowanie polskich tradycji (po 79 proc.), gotowość do walki za ojczyznę (76 proc.) czy wywieszanie flagi w święta państwowe (74 proc.). Patriotyzm nierozerwalnie łączy się z zagadnieniem dumy narodowej, która może się przejawiać na różne sposoby.

W myśleniu Polaków o Polsce dominują aspekty pozytywne – 58 proc. czuje się częścią narodowej wspólnoty, 56 proc. odczuwa dumę, 52 proc. radość, a w 44 proc. myśl o naszym kraju wyzwala energię do działania. Pozytywne uczucia najczęściej towarzyszą osobom z pokolenia tzw. baby boomers, w wieku powyżej 60 lat – aż 67 proc. z nich ma poczucie bycia częścią wspólnoty, a tyle samo odczuwa narodową dumę. W pozostałych grupach wiekowych te odsetki są niższe, ale nadal przekraczają 50 proc. Wśród powodów do dumy z Polski respondenci wskazują naukowców, wynalazców, technologie oraz noblistów, ludzi kultury i sztuki – pisarzy, poetów, muzyków, jednak przeważnie nie są w stanie podać konkretnych osiągnięć i nazwisk, a jedynie ogólniki.

Dlatego powstała kampania We Did It In Poland, która ma skierować uwagę na potencjał polskiej przedsiębiorczości oraz wzmocnić szanse rozwoju polskich osiągnięć. Zwiększenie świadomości narodowych sukcesów w obszarze technologii i biznesu pozwoli nie tylko przeciwdziałać szkodliwym stereotypom, ale też zwiększyć zainteresowanie europejskich partnerów i inwestorów współpracą z polskimi firmami.

– Polska powinna dążyć do pozycjonowania Warszawy jako nowoczesnego, w pełni cyfrowego centrum finansowego o znaczeniu europejskim. Mamy dynamicznie rozwijające się fintechy, które stanowią filary tego ekosystemu. Dzisiaj BLIK często jest postrzegany jako nasza narodowa duma. BLIK to największy cyfrowy system płatności mobilnych w Europie. Mamy kompetencje, sprawdzoną technologię i ekspertów od regulacji europejskich. Działamy już także na dwóch rynkach poza Polską – w Słowacji i Rumunii – a to dla nas doskonały punkt wyjścia do budowania coraz mocniejszej pozycji BLIKA w regionie Europy Centralnej. Cieszę się, że nasze działania pośrednio budują także silny wizerunek Polski na arenie międzynarodowej – mówi Dariusz Mazurkiewicz, CEO BLIK.

W badaniu zapytano Polaków także o ogólną ocenę poszczególnych europejskich krajów w skali od 0 do 10. Polska uzyskała wysoką średnią (7,3), wyprzedzając m.in. Hiszpanię, Francję czy Niemcy, jednak już w konkretnych obszarach inne państwa oceniamy wyżej. We własnej ocenie szczególnie wyraźnie ustępujemy naszym zachodnim sąsiadom. Zdaniem badanych Niemcy osiągają większe sukcesy w zakresie sportu (50 proc.), technologii (47 proc.) i innowacyjności (47 proc.). Francja natomiast jest lepiej rozwinięta w zakresie sportu (52 proc.), jest bardziej tolerancyjna (45 proc.) i nowoczesna (44 proc.), a Hiszpania odnosi większe sukcesy sportowe (49 proc.).

– Aby skutecznie rozwijać innowacje i nowoczesne technologie, kluczowe są cztery elementy. Musimy mieć przewagę wyróżniającą nas na tle konkurencji – np. własność intelektualna, patenty. Po drugie, niezbędny jest doświadczony i solidny zespół. Kluczowa jest także znajomość rynku – jego wielkości, trendów i potrzeb. Najważniejsze są jednak relacje z klientami i partnerami biznesowymi, bo to one umożliwiają skalowanie innowacji i budowanie globalnej pozycji polskich marek. Polskie firmy mają wszystko, by odnosić sukcesy na świecie i budzić dumę narodową – mówi Marek Garniewski, prezes zarządu ORLEN VC.

Premiera interaktywnej wystawy z polskimi innowacjami w Brukseli

Kampania We Did It In Poland została objęta patronatem polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Jej celem jest m.in. wzmocnienie wizerunku Polski jako innowacyjnego, dynamicznego i nowoczesnego kraju, wnoszącego istotny wkład w rozwój Unii Europejskiej. Start kampanii poza Polską połączony jest z otwarciem interaktywnej wystawy, której premiera odbyła się 19 marca podczas wydarzenia Competitiveness & Security Business Summit organizowanego w Brukseli przez Business & Science Poland, który jest partnerem kampanii. Szczyt jest okazją do dyskusji na temat nowo zaproponowanych strategii mających na celu wzmocnienie pozycji UE w pięciu kluczowych obszarach tematycznych: innowacyjność, przemysł, finansowanie, strategiczne łańcuchy dostaw i obronność.

– W Polsce wciąż brakuje świadomości i skutecznych kampanii edukacyjnych na temat naszych współczesnych osiągnięć – mówi Olga Adamkiewicz, strateżka kampanii We Did It In Poland. – Chcemy wzmocnić wizerunek Polski jako innowacyjnego i dynamicznego kraju zarówno wśród Polaków, jak i naszych partnerów międzynarodowych. Kampania obejmuje firmy różnej skali – od startupów po duże przedsiębiorstwa – i skupia się na sektorach o największym potencjale wzrostu. To innowacyjny projekt międzynarodowy, skierowany do szerokiego grona interesariuszy, który podkreśla znaczenie działalności badawczo-rozwojowej dla rozwoju polskiej gospodarki.

Interaktywna ekspozycja składa się z trójwymiarowej makiety Polski, na której ustawione są stacje kolejowe, reprezentujące wybrane innowacje, którymi jako Polki i Polacy możemy się pochwalić. Pomiędzy stacjami jeździ elektryczny pociąg, sterowany przez osobę odwiedzającą. Za makietą ustawione są ekrany, na których – w momencie zatrzymania się pociągu przy wybranej stacji – wyświetlają się animacje przybliżające gościom sedno i znaczenie danej innowacji. Na jednym z ekranów jest również podgląd na żywo widoku z perspektywy maszynisty.

Link do strony internetowej kampanii: www.wediditinpoland.eu

Link do spotu kampanii: https://www.youtube.com/watch?v=tKscm3fGaM4

*Badanie na zlecenie Fundacji WłączeniPlus zostało przeprowadzone przez agencję badawczą Grupa 4P w dniach 6-12 grudnia 2024 r. metodą CAWI na reprezentatywnej próbie 1010 Polaków w wieku od 18 do 70 lat.