Umiejętność dostrzegania potencjału Polski i Polaków rośnie wraz z wiekiem – 84 proc. osób z generacji tzw. baby boomers jest przekonanych, że nasz kraj ma duży potencjał rozwojowy

Polki i Polacy pytani o przekonania na temat swoich współobywateli najczęściej zgadzają się, że wyróżnia ich skłonność do narzekania (36 proc. odpowiedzi) – wynika z reprezentatywnego badania przeprowadzonego na potrzeby kampanii We Did It In Poland, która ma na celu promowanie polskich osiągnięć w kraju i za granicą. Jednocześnie jednak 29 proc. badanych przyznaje, że Polacy mają energię do działania, a 27 proc., że potrafią osiągnąć założone cele. Taki sam odsetek zwraca uwagę na fakt, że Polacy są obecni na światowych rynkach (z kolei 15 proc. sądzi, że działają głównie lokalnie). Tyle samo respondentów uważa, że nasi współrodacy osiągają założone cele, a 26 proc. jest zdania, że mamy duże ambicje. Według 24 proc. ankietowanych Polacy mają nietuzinkowe pomysły.

Co ciekawe, niemal taki sam odsetek badanych wyraża opinię, że Polacy zmieniają świat (20 proc. odpowiedzi), i że nic nie wnoszą do świata (19 proc. odpowiedzi). Również po 19 proc. sądzi, że Polacy robią plany, ale ich nie realizują, oraz że podążają za schematami.

Osoby po 60. r. ż. najbardziej doceniają Polskę i Polaków

Dostrzeganie potencjału rozwoju Polski rośnie wraz z wiekiem badanych. Aż 84 proc. badanych z generacji tzw. baby boomers (powyżej 60 roku życia) jest przekonanych, że nasz kraj ma duży potencjał rozwojowy. Wśród ankietowanych z generacji X (od 44 do 59 lat) jest to 75 proc., a w pokoleniach Y (28-43 lata) i Z (18-27 lat) już 66 proc. Aż 55 proc. najmłodszych badanych uważa, że pod względem rozwoju Polska pozostaje w tyle za innymi krajami Europy. Wśród respondentów z pokoleń Y i X ten odsetek spada do 40 proc., a w najstarszej badanej grupie – do 33 proc. Przedstawiciele pokolenia baby boomers również częściej przypisują Polakom energię, ambicję i zdolność osiągania zamierzonych celów. Młodsi badani postrzegają Polskę raczej przez pryzmat bierności i rezygnacji.

Jedynie 4 proc. Polaków jest dumnych z poziomu rozwoju Polski

Za poczuciem dumy z Polski stoi głównie poczucie tożsamości narodowej (25 proc. odpowiedzi) oraz docenianie dziedzictwa historycznego (22 proc. odpowiedzi). Dumnych z poziomu rozwoju kraju jest tylko 4 proc. badanych, a osiągnięcia współczesnych Polaków wskazują pojedyncze osoby (poniżej 1 proc.). Wśród powodów do dumy z Polski (odczuwanego w sumie przez 56 proc. badanych) wymieniane są również piękno kraju, umiejętność jednoczenia się, bohaterowie narodowi, życzliwość ludzi, bezpieczeństwo i bogata kultura. Z kolei wśród powodów do poczucia wstydu badani wskazują m.in. kłótnie i konflikty, zacofanie, podziały i brak współpracy czy brak rozwoju kraju.

Polacy mają swój udział w tworzeniu wielu innowacyjnych rozwiązań oraz pionierskich technologii, które realnie zmieniają świat. Dlatego powinniśmy doceniać nasze osiągnięcia i mówić o nich z dumą. W ten sposób możemy zmotywować przyszłe pokolenia, inspirując je do wiary we własny potencjał i sukces – mówi Rafał Modrzewski, CEO i współzałożyciel ICEYE, polsko-fińskiej firmy będącej światowym liderem w dziedzinie stałego monitorowania Ziemi za pomocą satelitów radarowych, mających zastosowanie m.in. w obronności i reagowaniu kryzysowym na klęski żywiołowe.

W ramach kampanii We Did It In Poland od 4 kwietnia na Stadionie Narodowym w Warszawie w centrum konferencyjnym, gdzie odbywają się spotkania urzędnicze polskiej prezydencji, będzie można zobaczyć interaktywną wystawę prezentującą wybrane innowacje, którymi jako Polki i Polacy możemy się pochwalić. Tylko do połowy maja wystawę ma odwiedzić 9 tys. gości polskiej prezydencji. Wcześniej ekspozycja była prezentowana w Brukseli.

Kampania We Did It In Poland

Kampania We Did It In Poland Fundacji WłączeniPlus została objęta patronatem polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Jej celem jest m.in. wzmocnienie wizerunku Polski jako innowacyjnego, dynamicznego i nowoczesnego kraju, wnoszącego istotny wkład w rozwój Unii Europejskiej. Kampania ma też inicjować rozmowę o polskich sukcesach, aktywizować Polaków i zachęcać do dzielenia się w mediach społecznościowych swoimi historiami, zdjęciami czy filmami związanymi z tym, co osiągnęli, co ich w Polsce inspiruje, co lub kogo w naszym kraju podziwiają. Informacje o polskich innowacjach, którymi warto się pochwalić, będzie można też zgłaszać przez formularz na stronie internetowej.

Link do strony internetowej kampanii: www.wediditinpoland.eu

Link do spotu promującego kampanię i polskie innowacje: https://www.youtube.com/watch?v=tKscm3fGaM4

*Badanie na zlecenie Fundacji WłączeniPlus zostało przeprowadzone przez agencję badawczą Grupa 4P w dniach 6-12 grudnia 2024 r. metodą CAWI na reprezentatywnej próbie 1010 Polaków w wieku od 18 do 70 lat.