Aż 42 proc. polskich przedsiębiorczyń pracuje więcej niż rok temu. Znamy grono finałowe XVI edycji konkursu Sukces Pisany Szminką

Więcej pracują Millenialsi - 2 na 5 spędza w pracy więcej czasu niż rok temu

Aż 42 proc. polskich przedsiębiorczyń poświęca pracy więcej czasu niż jeszcze przed rokiem, przy czym blisko co piąta przyznaje, że pracuje „znacznie więcej” – wynika z najnowszej części raportu „Polki i przedsiębiorczość 2024: Dynamika czasu pracy”, towarzyszącego konkursowi Sukces Pisany Szminką. Polki zarządzające własnym biznesem pracują coraz więcej i widzimy to nie po raz pierwszy – tendencję tę obserwowaliśmy już w ubiegłorocznym badaniu, gdy 41 proc. przedsiębiorczyń deklarowało, że pracuje więcej niż dawniej.

Wśród ogółu badanych obecnie niemal ¼ deklaruje, że pracuje więcej niż rok temu. Aż 40 proc. ankietowanych należących do młodszych Millenialsów (w wieku 25-34 lata) pracy zarobkowej poświęca więcej czasu, w grupie Zetek (18-24 lata) ten odsetek wynosi niewiele mniej, bo 37 proc. Z kolei wśród respondentów z pokolenia X (45-65 lat) – jedynie 14 proc. respondentów pracuje więcej niż rok temu.

Dwie na pięć przedsiębiorczyń pracuje ponad 40 godzin tygodniowo

Blisko co trzeci badany Polak deklaruje, że pracuje więcej niż 40 godzin tygodniowo. Wśród przedsiębiorczyń ten odsetek wynosi z kolei aż 42 proc. Najwięcej pracują osoby z pokolenia X (45-54 lata) – aż 43 proc. z nich pracuje ponad 40 godzin tygodniowo. Mimo że osoby z generacji Z (18-24 lata) w bardzo często nadal się uczą, to 17 proc. z nich pracuje ponad 40 godzin tygodniowo. Wśród ogółu badanych co trzecia osoba pracuje między 30 a 40 godzin tygodniowo. Tyle samo w pracy spędza 40 proc. starszych Millenialsów (35-44 lata).

– Rosnąca liczba godzin poświęcanych na pracę, szczególnie wśród przedsiębiorczyń i młodszych Millenialsów, to wyraźny sygnał, że prowadzenie biznesu w Polsce wiąże się dziś z coraz większym obciążeniem czasowym. To pokazuje też, jak wiele procesów nadal pozostaje na barkach samych właścicielek. Dla wielu kobiet zarządzających firmami większe zaangażowanie to nie tylko odpowiedź na rosnącą konkurencję i presję rynkową, ale również konsekwencja budowania skalowalnych modeli biznesowych, które wymagają ciągłej obecności i kontroli. Ta dynamika pokazuje, jak kluczowe staje się dziś inwestowanie w kompetencje z zakresu zarządzania czasem, efektywności operacyjnej oraz delegowania zadań – to nie tylko sposób na ochronę własnego dobrostanu, ale i warunek długoterminowej trwałości biznesu – mówi Magdalena Chudzikiewicz, General Manager w firmie home.pl, która jest partnerem kategorii Startup roku.

Raport „Polki i przedsiębiorczość 2024: Dynamika czasu pracy” towarzyszy XVI edycji konkursu Sukces Pisany Szminką, najstarszej i największej tego typu inicjatywy w Polsce, nagradzającej przedsiębiorczynie, aktywistki, działaczki społeczne, edukatorki, a także liderki i liderów oraz organizacje, które odważnie kształtują przyszłość, walcząc o równość, różnorodność i włączenie.

Grono finałowe XVI edycji konkursu Sukces Pisany Szminką:

Kategoria: MIKROBIZNES

Wiktoria Staszak-Staszków, założycielka marki Wikk.me, stworzyła nowatorską markę premium w świecie zdrowego odżywiania – oferuje wypiekaną na zamówienie granolę. Dzięki bezkompromisowej dbałości o skład, autorskim recepturom i zaangażowanej społeczności, firma zanotowała imponujący wzrost dochodów o ponad 150 proc. w ciągu trzech ostatnich lat.

Daria Latała, właścicielka Gospodarstwa Rolnego Daria Latała, poszukując unikalnych i zapomnianych odmian warzyw i ziół, tworzy nową definicję współczesnego rolnictwa. Zaopatruje lokalne restauracje w produkty najwyższej jakości – prosto z pola na talerz. Udowadnia, że niewielki grunt może być zyskownym modelem biznesowym.

Agnieszka Krenc, CEO Krenc Kruszy, twórczyni butikowej agencji, w której udowadnia, że ciastka mogą przemawiać równie skutecznie co kampanie reklamowe. Jej autorska koncepcja traktowania ciastek jako nośników komunikacji marek przyciąga największych globalnych gigantów.

Kategoria: BIZNES ROKU: PRZYCHÓD PONIŻEJ 10 MLN ZŁ

Dominika Peszel-Paixão, prezeska zarządu Siemanko Sp. z o.o., tworzy jedną z najbardziej dynamicznych i rozpoznawalnych marek tanecznych w Polsce. Zaczynała od wynajmowania sali na godziny, a teraz ma prawdziwe imperium tańca i ruchu. Zatrudnia dziś 70 osób i działa w wielu lokalizacjach. Siemanko to też kompleksowa platforma edukacyjno-rozwojowa.



Agata Krulikowska-Florek, prezeska zarządu Glob Design [Love Poland Design], to kreatorka, która na nowo zdefiniowała pojęcie polskiej pamiątki, łącząc pasję do designu z głębokim szacunkiem dla rodzimej kultury. Od skromnych początków w rodzinnym mieszkaniu stworzyła markę z blisko trzema tysiącami unikalnych produktów, promujących nowoczesną estetykę „made in Poland”.

Anna Bartkowska, właścicielka firmy SuperMama, założycielka pierwszej w Polsce sieci szkół rodzenia. Zrewolucjonizowała podejście do opieki nad kobietą w okresie okołoporodowym. Dzięki innowacyjnym programom – także online – wyznacza nowy standard troski o kobietę i dziecko, buduje system opieki oparty na zaufaniu, profesjonalizmie i kobiecej sile.

Kategoria: BIZNES ROKU: PRZYCHÓD POWYŻEJ 10 MLN ZŁ

Ewa Voelkel-Krokowicz, CEO Concordia Design, stworzyła pierwsze w Polsce prywatne centrum designu i nowoczesną przestrzeń, w której łączy zrównoważony coworking, doradztwo strategiczne i organizację wydarzeń. W ciągu ostatnich trzech lat zespół Concordii przeszkolił ponad 600 firm, pozyskał ponad stu nowych klientów i wygenerował milionowe wzrosty przychodów rok do roku.



Justyna Tylak-Nowis, prezeska zarządu MyBasic, zrewolucjonizowała rynek odzieży codziennej, tworząc markę, która łączy ponadczasowy minimalizm z funkcjonalnością i radością użytkowania. W ciągu trzech lat zwiększyła przychody firmy o ponad 60 proc., oferując ubrania, które nie poddają się modzie i pozwalają budować trwałą, kapsułową garderobę.

Agnieszka Socha, prezeska Workerservice Sp. z o.o., tylko w ciągu trzech ostatnich lat zbudowała prężnie działający ekosystem firm, które łączą świat pracy tymczasowej, budownictwa i hotelarstwa. Jej odwaga w dywersyfikacji działalności udowadnia, że nawet w obliczu wojny, kryzysu wizowego i zawirowań branżowych można zwiększać obroty nawet o 50 proc.

Kategoria: STARTUP ROKU

Dorota Dardzińska, CEO startupu IQ Biozoom, jej firma stoi za innowacyjnym urządzeniem, które jako pierwsze na świecie umożliwia nieinwazyjny pomiar kluczowych biomarkerów w ślinie – takich jak glukoza, hormony czy białka CRP. Jej technologia, zgłoszona do ochrony patentowej w Europie, USA i Chinach, to krok milowy w profilaktyce i zarządzaniu chorobami przewlekłymi.

Katarzyna Marczuk, CEO startupu Aleet Sp. z o.o., zarządza jedną z najbardziej innowacyjnych firm AI w mobilności 2024 roku. Ich przełomowa technologia zrewolucjonizuje zarządzanie flotami dzięki integracji pojazdów elektrycznych i autonomicznych oraz automatyzacji obsługi ponad 300 aut w jednym czasie. Produkty firmy umożliwiają m.in dynamiczne planowanie tras.

Klaudia Kloc, CEO Vidoc Security Lab, stoi na czele innowacyjnego rozwiązania AI, które działa w obszarze bezpieczeństwa cyfrowego w erze sztucznej inteligencji. System monitoruje 1400 domen w czasie rzeczywistym i skanuje miliony hostów każdego dnia. Vidoc rozwiązuje problem rosnącego ryzyka związanego z wykorzystaniem AI w tworzeniu oprogramowania, chroniąc przed cyberatakami.

Renata Hartle, CEO WasteTracker, dokonuje rewolucji w branży nieruchomości komercyjnych, poprzez wprowadzanie rynku na ścieżkę zero waste za pomocą pierwszego w Europie inteligentnego licznika odpadów. Jej innowacyjne rozwiązanie nie tylko rejestruje i raportuje, ale realnie redukuje ilość odpadów w budynkach, odpowiadając na globalne wyzwania środowiskowe.

Kategoria: LIDERKA W NOWYCH TECHNOLOGIACH

prof. Katarzyna Koziak, dyrektorka naukowa BioResearch Pharma S.A., jej nowatorskie odkrycia wyznaczają nowe kierunki w farmakologii. Autorka trzech chronionych patentami rozwiązań. Jej innowacyjne podejście realnie zmienia życie pacjentów, przyspieszając dostęp do bezpiecznych i przełomowych leków na problemy z masą ciała, uzależnieniem od nikotyny czy łysieniem.

Klaudia Maciejewska, kierowniczka Centrum Badawczo-Rozwojowego Currenda Lab, pomysłodawczyni i współtwórczyni technologii, która odmienia oblicze pracy prawniczej w Polsce. Jej system AIMON automatyzuje analizę nadchodzących zmian legislacyjnych, oszczędzając ponad 60 proc. czasu pracy ekspertów.

Jagna Pomorska, CEO Connected Realities, tworzy przyszłość immersyjnych doświadczeń, gdzie wirtualna rzeczywistość łączy się z rozszerzoną i metaverse w potężne narzędzia biznesowe. Oferuje swoim klientom nie tylko technologię, ale prawdziwy przełom w sposobie, w jaki marki komunikują się z odbiorcą, inspirując i budując trwałe emocje.



Kategoria: PRZEDSIĘBIORCZA CUDZOZIEMKA

Olga Kaźmierczak, CEO KOLINKO, buduje mosty międzykulturowe, czyniąc Polskę miejscem bardziej otwartym i dostępnym dla cudzoziemców. Jej firma oferuje kompleksowe wsparcie prawne i administracyjne, wspierając tysiące osób w legalizacji pobytu i pracy. Dzięki silnej obecności w mediach społecznościowych edukuje i kształtuje świadomość, docierając do 100 tysięcy odbiorców.

Militina Velyka, CEO MV Company, odpowiedziała na potrzeby ukraińskich przedsiębiorców, tworząc w Polsce przestrzeń bezpiecznego startu dla relokowanych biznesów. Oferuje kompleksowe usługi księgowe, doradcze i strategiczne, kluczowe w adaptacji do polskiego systemu gospodarczego. 80-proc. przyrost liczby stałych klientów pozwolił firmie rozpocząć ekspansję na rynki zagraniczne.

Khedi Alieva, prezeska zarządu Fundacji Kobiety Wędrowne, stoi na czele przedsiębiorstwa społecznego, które realnie wspiera proces integracji imigrantek i uchodźczyń. Dochód z działalności przeznaczany jest na programy pomocowe, edukacyjne i integracyjne, które budują świadomość społeczną, wspierają aktywizację zawodową kobiet i promują kulturową różnorodność.

Kategoria: MIEJSCE PRACY PRZYJAZNE RODZICOM

W tej kategorii Loża Ekspertów wyróżnia pracodawców, którzy wprowadzają przełomowe rozwiązania wspierające aktywnych zawodowo rodziców oraz pracowników posiadających rodziny. To organizacje, które nie tylko dostrzegają wyzwania związane z godzeniem życia zawodowego i prywatnego, ale aktywnie tworzą środowisko, w którym każdy może w pełni realizować swój potencjał – bez konieczności rezygnowania z ról rodzinnych. Firmy zakwalifikowane do tegorocznego finału to:

Standard Chartered Poland,

4KRAFT Sp. z o.o.,

LOTTE WEDEL.

To pracodawcy nowej generacji, oferujący elastyczne modele pracy, dodatkowe urlopy, świadczenia dla rodzin oraz realnie wspierający ojców w korzystaniu z przysługujących im praw.

*Badanie przeprowadzono na zlecenie Fundacji WłączeniPlus we wrześniu 2024 przez Socjolożki.pl z użyciem metodologii CAWI z wykorzystaniem licencjonowanego panelu zapewniającego reprezentatywność próby pod kątem płci, wieku, wielkości miejscowości zamieszkania oraz regionu na próbie Polek i Polaków w wieku 16-65 lat.