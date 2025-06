Jedynie 42 proc. polskich przedsiębiorczyń do prowadzenia własnej firmy motywują pobudki finansowe. Znamy laureatki i laureatów XVI edycji konkursu Sukces Pisany Szminką

Ponad połowę przedsiębiorczyń – 57 proc. – do prowadzenia własnej działalności motywuje elastyczność oraz możliwość samodzielnego decydowania o tym ile, kiedy i gdzie się pracuje – wskazują wyniki badania towarzyszącego XVI edycji konkursu Sukces Pisany Szminką. Co drugą (51 proc.) – pragnienie niezależności. Spory odsetek ankietowanych – 44 proc. – wskazuje także możliwość zajmowania się zawodowo czymś, co je naprawdę interesuje. Osiąganie większych zarobków okazało się nie najważniejsze, jednak nadal jest istotne dla 42 proc. przedsiębiorczyń.

– Przyglądając się motywacjom kobiet do prowadzenia własnego biznesu, kluczowe okazują się wartości związane z wolnością i niezależnością. To nie tylko wybór zawodowy – to świadoma decyzja o stylu życia, w którym kobiety chcą przejąć kontrolę nad swoim czasem, energią i kierunkiem rozwoju. Nasze dane jasno pokazują, że kobieca przedsiębiorczość w Polsce coraz częściej rodzi się z potrzeby swobody, spełnienia i sensu – a nie tylko z kalkulacji finansowych. Choć zarobki wciąż są ważne, to najważniejszą motywacją jest dążenie do pracy na własnych zasadach i w zgodzie ze sobą – mówi Olga Kozierowska, pomysłodawczyni konkursu Sukces Pisany Szminką, prezeska Fundacji WłączeniPlus. – To znak, że kobiety nie chcą już dopasowywać się do sztywnych ram, tylko tworzyć własne – elastyczne, autentyczne i zgodne z ich wartościami. To zmiana, którą jako społeczeństwo powinniśmy nie tylko zauważać, ale i wspierać.

Wyniki badania wskazują, że dla 42 proc. polskich przedsiębiorczyń motywacją do prowadzenia własnego biznesu jest możliwość realnego wpływu na wyniki własnej pracy. Z kolei co trzecia ankietowana posiadająca swoją firmę wskazuje możliwość rozwoju osobistego i zawodowego. Dane towarzyszą XVI edycji konkursu Sukces Pisany Szminką, najstarszej i największej tego typu inicjatywy w Polsce, nagradzającej przedsiębiorczynie, aktywistki, działaczki społeczne, edukatorki, a także liderki i liderów oraz organizacje, które odważnie kształtują przyszłość, walcząc o równość, różnorodność i włączenie.

– Coraz wyraźniej widać, że kobieca przedsiębiorczość w Polsce napędzana jest potrzebą sprawczości i ambicją rozwoju – nie tylko biznesowego, ale też osobistego. To sygnał zmiany w postrzeganiu roli liderki: dziś to osoba, która buduje wartość w oparciu o autentyczność, wpływ i ciągłe doskonalenie. Potwierdzają to również wyniki naszego badania. Ponad połowa właścicielek polskich firm (53 proc.), które wzięły udział w badaniu Mastercard przyznała, że motywacją do „przejścia na swoje” była chęć spełniania swoich marzeń. 45 proc. kobiet prowadzących swoją działalność oznajmiło, że nie chciały pracować dla kogoś innego, a 43 proc. potrzebowała elastycznych godzin pracy. Mastercard jest obecny w Polsce od okrągłych 30 lat i od 3 dekad aktywnie angażujemy się w działania na rzecz równości i różnorodności oraz wspieramy kobiety w biznesie i na rynku pracy. Wiele udało nam się osiągnąć przez ten czas i chętnie dzielimy się naszymi sprawdzonymi praktykami, po to, aby inspirować inne firmy i kolejne pokolenia kobiet do działania – komentuje Marta Życińska, dyrektorka generalna polskiego oddziału Mastercard Europe, partnera strategicznego konkursu.

LAUREATKI I LAUREACI XVI EDYCJI KONKURSU SUKCES PISANY SZMINKĄ:

Mikrobiznes

Daria Latała, właścicielka Gospodarstwa Rolnego Daria Latała, poszukując unikalnych i zapomnianych odmian warzyw i ziół, tworzy nową definicję współczesnego rolnictwa. Zaopatruje lokalne restauracje w produkty najwyższej jakości – prosto z pola na talerz. Udowadnia, że niewielki grunt może być zyskownym modelem biznesowym.

Biznes Roku: Przychód Poniżej 10 mln zł

Agata Krulikowska-Florek, prezeska zarządu Glob Design [Love Poland Design], to kreatorka, która na nowo zdefiniowała pojęcie polskiej pamiątki, łącząc pasję do designu z głębokim szacunkiem dla rodzimej kultury. Od skromnych początków w rodzinnym mieszkaniu stworzyła markę z blisko trzema tysiącami unikalnych produktów, promujących nowoczesną estetykę „made in Poland”.

Biznes Roku: Przychód Powyżej 10 mln zł

Agnieszka Socha, prezeska agencji pracy Workerservice, tylko w ciągu trzech ostatnich lat zbudowała prężnie działający ekosystem firm, które łączą świat pracy tymczasowej, budownictwa i hotelarstwa. Jej odwaga w dywersyfikacji działalności udowadnia, że nawet w obliczu wojny, kryzysu wizowego i zawirowań branżowych można zwiększać obroty nawet o 50 proc.

Startup Roku

Dorota Dardzińska, CEO IQ Biozoom, której firma stoi za innowacyjnym urządzeniem, jako pierwsze na świecie umożliwiającym nieinwazyjny pomiar kluczowych biomarkerów w ślinie – takich jak glukoza, hormony czy białka CRP. Jej technologia, zgłoszona do ochrony patentowej w Europie, USA i Chinach, to krok milowy w profilaktyce i zarządzaniu chorobami przewlekłymi.

Liderka w Nowych Technologiach

prof. Katarzyna Koziak, dyrektorka naukowa BioResearch Pharma, której nowatorskie odkrycia wyznaczają nowe kierunki w farmakologii. Autorka trzech chronionych patentami rozwiązań. Jej innowacyjne podejście realnie zmienia życie pacjentów, przyspieszając dostęp do bezpiecznych i przełomowych leków na problemy z masą ciała, uzależnieniem od nikotyny czy łysieniem.

Przedsiębiorcza Cudzoziemka

Khedi Alieva, prezeska zarządu Fundacji Kobiety Wędrowne, stojąca na czele przedsiębiorstwa społecznego, które realnie wspiera proces integracji imigrantek i uchodźczyń. Dochód z działalności przeznaczany jest na programy pomocowe, edukacyjne i integracyjne, które budują świadomość społeczną, wspierają aktywizację zawodową kobiet i promują kulturową różnorodność.

Miejsce Pracy Przyjazne Rodzicom

Standard Chartered Poland – troska o rodziców to w tej firmie nie dodatek, lecz fundament kultury organizacyjnej. Dodatkowe dni urlopu niezależnie od stażu pracy, 100% wynagrodzenia na zwolnieniu lekarskim czy wspieranie rodzicielstwa w rodzinach jednopłciowych to rozwiązania, które realnie ułatwiają codzienność pracujących rodziców.

Female Champion of Change

Marta Sikora z Toyota Motor Manufacturing Poland – współtworzy kulturę organizacyjną w jednej z największych firm produkcyjnych w Polsce. Dzięki jej zaangażowaniu kobiety mogą pracować na wszystkich stanowiskach produkcyjnych. Doprowadziła też do wzrostu udziału kobiet na stanowiskach liderskich o 1500 proc. Jej działania realnie zmieniają środowisko pracy na bardziej równościowe i włączające.

Male Champion of Change

Wojciech Koszuta, prezes zarządu i dyrektor generalny ArcelorMittal Poland. Jako lider nie poprzestaje na deklaracjach. Przekuwa różnorodność w konkretne działania i realne zmiany. Zwiększa udział kobiet w sukcesji, na liniach produkcyjnych i w kadrze zarządzającej, przekraczając wcześniej założone cele. Widzi, że prawdziwe przywództwo to także odwaga mierzenia się z tematami tabu – takimi jak wspieranie kobiet w okresie menopauzalnym.

Edukatorka Przyszłości

Zyta Czechowska, właścicielka Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli specjalni.pl. Została uznana za jedną z najbardziej innowacyjnych nauczycielek na świecie. Ekspertka, która wspiera dzieci, rodziców i nauczycieli w bezpiecznym poruszaniu się po cyfrowej rzeczywistości. Prowadzi warsztaty i szkolenia z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych. Jest też współautorką książki „Jak nie zgubić dziecka w sieci?”.

Wpływowy Głos

Joanna Kuciel-Frydryszak, autorka bestselleru „Chłopki. Opowieść o naszych babkach”. Są głosy, które wybrzmiewają głośno nie dlatego, że krzyczą, a dlatego, że mówią prawdę. Dzięki jej odwadze trudne tematy stają się częścią publicznej dyskusji. Rozpoczęła ogólnopolską debatę o klasowym wykluczeniu, przemocy i dziedzictwie kobiecego doświadczenia. Nie zawahała się też podjąć walki o prawa własnego środowiska – ujawniając brutalną prawdę o realiach pracy autorek i autorów w Polsce.

Firma Zrównoważonego Przywództwa

Netguru, firma, która traktuje inkluzywność jako fundament swojej strategii, a nie tymczasowy trend. Zapewnia pracownikom w pełni elastyczną i zdalną pracę. Ujawnia widełki płacowe, prezentuje przejrzyste dane o luce płacowej i reprezentacji kobiet w organizacji. Stawia na edukację liderów i świadome budowanie równościowej kultury. Ta firma, jako jedna z nielicznych w Polsce, posiada globalny certyfikat B Corp, potwierdzający jej etyczność i odpowiedzialność społeczną.

Polka za granicą

Justyna Redełkiewicz, pionierka wykorzystania technologii kosmicznych na Ziemi. Rozwija innowacje w jednej z najbardziej przyszłościowych branż świata – sektorze kosmicznym. Jej działania zostały docenione przez ONZ jako realny wkład w realizację Agendy 2030. Kierując, wartym miliardy euro, programem Cassini, wspiera przedsiębiorczość technologiczną w całej Unii Europejskiej. Jednocześnie z zaangażowaniem promuje Polskę poza jej granicami.

Inspiratorka Roku

Marzena Figiel Strzała, autorka cyklu reportaży „Dzieci Świata". Kiedy inni wolą odwrócić wzrok, ona robi tam zbliżenie z kamerą. Zadaje niewygodne pytania i sprawia, że milczenie nie jest dłużej możliwe. Jej praca to połączenie dziennikarskiej precyzji, odwagi i głębokiego poczucia sprawiedliwości. W centrum swoich działań stawia zawsze najmłodszych – dzieci, których prawa są łamane, a historie zbyt często pomijane. Jej reportaże inspirują, poruszają i uczą odpowiedzialności.

Dokonanie 16-lecia

Jolanta i Aleksander Kwaśniewscy, para, która przeszła do historii – ale nie przestała działać. Która z klasą reprezentowała nas na arenie międzynarodowej, a dziś – z tą samą klasą – buduje mosty między pokoleniami. To jedyna taka power couple w historii Polski. Razem poprowadzili nasz kraj w stronę Zachodu - wprowadzili Polskę do Unii Europejskiej i NATO, co oznaczało nie tylko zmianę geopolityczną, ale też mentalną i społeczną.