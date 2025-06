Dwie na trzy płatności w 2024 roku w Polsce to transakcje bezgotówkowe. Najnowsze dane

Udział płatności cyfrowych w liczbie płatności detalicznych w Polsce w 2005 r. wynosił zaledwie 2 proc. – wynika z danych Fundacji Polska Bezgotówkowa. Jednak już w 2016 r. była w ten sposób realizowana co trzecia transakcja. W 2020 r. ponad połowę (54 proc.) płatności detalicznych stanowiły te bezgotówkowe, a 2024 r. jest to już 69 proc. wszystkich transakcji. Co ważne, w ciągu ponad 7 lat działalności Fundacji liczba terminali płatniczych na polskim rynku zwiększyła się z 0,6 mln w 2018 r. do 1,3 mln w 2024 r., co zapewniło Polsce awans z 16. na 7. miejsce w Europie pod względem liczby terminali na 1000 mieszkańców. Zmiana ta została zauważona i doceniona przez konsumentów, którzy bardzo chętnie korzystają z płatności cyfrowych. Dane towarzyszą kolejnej odsłonie kampanii We Did It In Poland, która ma na celu promowanie polskich osiągnięć w kraju i za granicą.

– Kolejna odsłona kampanii We Did It In Poland to odpowiedź na rosnące zainteresowanie tym, co dzieje się w polskim sektorze technologicznym i finansowym. Widzimy, że polski rynek płatności bezgotówkowych rozwija się dynamicznie i może być inspirującym przykładem skutecznej cyfryzacji. Celem kampanii jest pokazanie tego postępu w szerszym, międzynarodowym kontekście – jako dowodu na to, że Polska nie tylko adaptuje nowoczesne rozwiązania, ale robi to na dużą skalę i z imponującą skutecznością – mówi Olga Kozierowska, pomysłodawczyni kampanii We Did It In Poland, członkini Rady Organizacji Pozarządowych ds. Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej, prezeska Fundacji WłączeniPlus.

Dwie na pięć transakcji to te dokonywane kartą płatniczą

W punktach handlowo-usługowych jeszcze w 2018 roku płatności bezgotówkowe stanowiły 43 proc. transakcji, a już w 2024 roku było to blisko 70 proc. Dwie na trzy stanowiły transakcje bezgotówkowe, w tym 41 proc. – kartą płatniczą, 18 proc. – mobilnym NFC, 4 proc. – Blik, a 6 proc. – inne metody płatności, np. za pomocą aplikacji.

Polacy najczęściej dokonywali transakcji bezgotówkowych za pomocą karty płatniczej i zbliżeniowe płatności NFC w sklepach z obuwiem i odzieżą – 72 proc. wszystkich płatności. Niewiele mniej odnotowano w drogeriach i aptekach (71 proc.) oraz w sklepach z AGD/RTV, meblami oraz materiami budowlanymi (70 proc.).

Coraz częściej bezgotówkowo płacimy za parkowanie, autostrady oraz komunikację

Na przestrzeni ostatnich lat w wielu branżach odnotowano znaczny wzrost udziału płatności cyfrowych. Są to m.in. opłaty za parkowanie i autostradę, które jeszcze w 2018 roku bezgotówkowo realizowane były zaledwie w przypadku 10 proc. transakcji, obecnie jest to już 51 proc. (wzrost o 42 pp.). Wzrósł także udział płatności bezgotówkowych w automatach sprzedażowych (o 39 pp. z 31 proc. do 69 proc.), a także przy opłatach w komunikacji publicznej i taxi (o 33 pp. z zaledwie 9 proc. do 41 proc.).

– Od początku istnienia Fundacji Polska Bezgotówkowa wspieramy transformację płatniczą w Polsce, a dziś wyraźnie widać jej efekty – płatności cyfrowe rosną nie tylko w sklepach czy e-commerce, ale również w takich sektorach jak transport, usługi czy sprzedaż automatyczna. To pokazuje, że cyfryzacja staje się realnym standardem i wsparciem w codziennym życiu i prowadzeniu biznesu. Naszą misją jest kreowanie przyszłości płatności z korzyścią dla konsumentów i biznesu – szczególnie wśród małych i średnich przedsiębiorców, którzy coraz chętniej sięgają po nowoczesne technologie płatnicze jako narzędzie rozwoju – mówi Joanna Erdman, prezeska zarządu Fundacji Polska Bezgotówkowa.

W ramach We Did It In Poland startuje międzynarodowa kampania branżowa fintech przy współpracy z Fundacją Polska Bezgotówkowa – Pay As You Like. Kampania wizerunkowa promuje nowoczesny ekosystem płatności bezgotówkowych, który dynamicznie rozwija się w Polsce, dzięki licznym instytucjom finansowym i współpracy całego sektora. Kampania podkreśla korzyści płynące z ekosystemu dla wszystkich grup jego odbiorców: konsumentów (codzienne płatności), przedsiębiorców z sektora MŚP (korzyści biznesowe). W jej ramach powstał spot telewizyjny, który będzie emitowany w telewizji anglojęzycznej w Europie i na świecie.