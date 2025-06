Aleja Ludzi Zmieniających Świat w ogrodach Pałacu w Wilanowie wzbogacona o nowo posadzone graby pospolite

Konkurs Sukces Pisany Szminką jest najstarszą i największą w Polsce inicjatywą wspierającą kobiety. Już od 17 lat nagradza przedsiębiorczynie, aktywistki, działaczki społeczne, edukatorki, a także liderki i liderów oraz organizacje, które odważnie kształtują przyszłość, walcząc o równość, różnorodność i włączenie. To wyróżnienie dla ludzi zmieniających świat na lepsze.

Od 2023 roku tradycyjne statuetki zostały zastąpione żywymi i ponadczasowymi nagrodami – grabami pospolitymi, które co roku są zasadzane w Alei Ludzi Zmieniających Świat na terenie kompleksu pałacowo-ogrodowego Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Jest to wieczna pamiątka wygranej, która przetrwa kolejne pokolenia. W samej XVI edycji konkursu nominowanych było 3 tys. osób, w sumie wręczono już 180 nagród, w tym 44 w formie własnego drzewa w Alei.

– Aleja Ludzi Zmieniających Świat to niezwykłe miejsce, które od lat tworzymy w ogrodach Muzeum Pałacu w Wilanowie, historycznej rezydencji Króla Jana III i jego żony Marysieńki. To właśnie tutaj laureatki i laureaci mają zaszczyt posadzić swoje drzewo – żywy symbol ich pracy, odwagi i wpływu, jaki wywierają na świat. Długowieczne graby mają za zadanie przypominać innym o liderkach i liderach, którzy swoimi decyzjami, talentem i siłą zmieniają rzeczywistość. Bo przecież o to chodzi: by nasza praca miała sens, pozostawiała ślad i inspirowała innych do działania. Jestem dumna, że Sukces Pisany Szminką to jedyny konkurs, w którym wręcza się tak ponadczasowe statuetki – komentuje Olga Kozierowska, pomysłodawczyni konkursu Sukces Pisany Szminką, prezeska Fundacji WłączeniPlus.

Aleja Ludzi Zmieniających Świat zlokalizowana jest w rejonie boskietów na dolnym tarasie ogrodu barokowego przy Jeziorze Wilanowskim. Jej dokładną lokalizację można sprawdzić w aplikacji.