Społeczna akcja #ZrobiliśmyToWPolsce. Przetakiewicz, Fijał, Szyc-Nagłowska, Kozierowska i in. o dumie z polskich osiągnięć

Do akcji #ZrobiliśmyToWPolsce zainicjowanej przez Fundację WłączeniPlus, która wystartowała 24 czerwca, przyłączyły się już osoby znane i lubiane: Joanna Przetakiewicz, Ada Fijał, Justyna Szyc-Nagłowska, Karolina Cwalina-Stępniak, Magdalena Chorzewska, Tatiana Mindewicz-Puacz, Monika Pryśko, Joanna Chmura i wiele innych. Za pośrednictwem krótkich materiałów na swoich instagramowych profilach przedstawiają, z czego osobiście są dumne jako Polki oraz nominują kolejne osoby do podzielenia się swoimi przemyśleniami. Akcję na LinkedIn wsparli także czołowi liderzy opinii – m.in. Przemek Gdański, Olga Adamkiewicz, Maciej Herman.

Celem inicjatywy jest budowanie poczucia dumy narodowej i zachwytu nad tym, czego dokonali Polacy oraz co tworzone jest w naszym kraju. Do akcji zaproszonych zostało wielu twórców cyfrowych, liderów opinii oraz celebrytów, a kolejni stale dołączają. Do inicjatywy włączyć się może także każda osoba, która chce się podzielić swoimi przemyśleniami. Kampania We Did It In Poland ma wzmocnić wizerunek Polski jako innowacyjnego, dynamicznego i nowoczesnego kraju, który wnosi istotny wkład w rozwój Unii Europejskiej, oraz skierować uwagę na potencjał polskiej przedsiębiorczości.

– Polska potrzebuje pozytywnej narracji, to bardzo ważne, by pokazywać, jak wiele jest powodów, by szczycić się tym, co tworzymy tu w Polsce. Często na co dzień o tym nie myślimy i nie mówimy, stąd pomysł, by podzielić się tym w mediach społecznościowych. Istotne jest, aby zachwycać się także sobą, nieraz największy problem mamy z tym, by powiedzieć na głos „zrobiłam to dobrze, osiągnęliśmy sukces” – mówi Olga Kozierowska, pomysłodawczyni kampanii We Did It In Poland i akcji społecznej #ZrobiliśmyToWPolsce, członkini Rady Organizacji Pozarządowych ds. Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej, prezeska Fundacji WłączeniPlus.