Już 78 proc. Polaków dostrzega większy potencjał kraju dzięki kampanii We Did It In Poland. Interaktywna wystawa przez dwa miesiące na Lotnisku Chopina
Dwóch na trzech badanych deklaruje, że pod wpływem kampanii We Did It In Poland zmienił się ich sposób myślenia o Polsce i Polakach. Z reprezentatywnego badania z udziałem 1023 Polaków wynika także, że 79 proc. respondentów jest zdania, że kampanijny spot przedstawia Polskę jako atrakcyjne miejsce dla inwestorów, naukowców czy ludzi biznesu. Z kolei 78 proc. ankietowanych uważa, że pod wpływem kampanii dostrzegają większy potencjał drzemiący w Polsce i Polakach. Interaktywna wystawa, która prezentuje wybrane polskie innowacje, prezentowana jest w kolejnej lokalizacji. Tym razem, dzięki współpracy z Polskimi Portami Lotniczymi S.A., jest to Lotnisko Chopina w Warszawie.
2025-08-26, 11:25

Blisko 8 na 10 respondentów pozytywnie ocenia kampanię We Did It In Poland

Aż 78 proc. badanych deklaruje, że dzięki kampanii, która trwa od 10 marca br., dostrzega większy potencjał Polski i Polaków – wynika z reprezentatywnego badania przeprowadzonego na grupie 1023 osób. Tylko 7 proc. nie odczuło takiego efektu. U 69 proc. kampania zmieniła sposób myślenia o Polsce i Polakach, a jedynie 11 proc. deklaruje brak zmian.

Spot towarzyszący kampanii działa zarówno na emocje, jak i na wiedzę: 82 proc. respondentów jest zdania, że spot towarzyszący kampanii przekazuje cenną wiedzę o odkryciach Polaków oraz udowadnia, że Polska jest krajem nowoczesnym i innowacyjnym, a także ma duży potencjał rozwojowy. Aż 79 proc. uważa, że spot przedstawia nasz kraj jako atrakcyjne miejsce dla inwestorów, naukowców i ludzi biznesu, a 76 proc. przyznaje, że odświeżył on obraz Polski jako kraju technologii i nowoczesności. W sumie kampania podoba się 79 proc. ankietowanych.

Blisko co 6. badany miał styczność z kampanią We Did It In Poland

Z kampanią zetknął się co szósty badany (17 proc.). Najczęściej w mediach społecznościowych: YouTube i Facebook (po 34 proc.), a także Instagram (19 proc.). Co piąty badany usłyszał o kampanii od znajomych. Z kolei 13 proc. słyszało o niej w radiu, natomiast 9 proc. – w podcaście.

Kampania We Did It In Poland to ogromny sukces. Patrząc na zasięgi naszych działań wyłącznie w Polsce, mówimy o ponad 40 mln dotarciu. Osiągnęłyśmy, obok celów marketingowych i promocyjnych, również ten najważniejszy – zmieniłyśmy postrzeganie Polaków na temat naszego kraju. Polacy są bardziej świadomi naszych narodowych osiągnięć, po nagłośnieniu i promocji polskich innowacji dostrzegają potencjał polskich wynalazków, zmieniło się ich myślenie o Polsce – komentuje Olga Kozierowska, pomysłodawczyni kampanii We Did It In Poland, członkini Rady Organizacji Pozarządowych ds. Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej, prezeska Fundacji WłączeniPlus.

 

Wystawa We Did It In Poland przez dwa miesiące na Lotnisku Chopina

Dzięki współpracy z Polskimi Portami Lotniczymi S.A. towarzysząca kampanii We Did It In Poland interaktywna wystawa do 18 października dostępna jest na Lotnisku Chopina w Warszawie dla wszystkich podróżujących. Prezentuje ona wybrane polskie innowacje, z których możemy być dumni. Zlokalizowana jest w strefie non-Schengen, między gate’ami 2N i 3N.

Strefę non-Schengen każdego dnia odwiedza kilkadziesiąt tysięcy pasażerów z całego świata. Chcemy, by w tym krótkim czasie zobaczyli, że Polska to kraj pomysłów i technologii – dlatego wystawa jest właśnie tutaj. Obok pokazujemy też Airport GTS, opracowany w PPL system monitorowania ruchu na płycie, który wzmacnia bezpieczeństwo operacji na Lotnisku Chopina. We Did It In Poland trafia w nasze wartości: mniej patosu, więcej dowodów. O dumie mówimy przez projekty i technologie, które można tu zobaczyć z bliska – mówi Agnieszka Wieczorek, Dyrektor Biura Marketingu i Reklamy w PPL S.A.

*Badanie na zlecenie Fundacji WłączeniPlus zostało przeprowadzone przez agencję badawczą Grupa 4P w dniach 01-07.08.2025 metodą CAWI na reprezentatywnej próbie 1023 Polaków w wieku od 18 do 70 lat. 

