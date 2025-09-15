Druga odsłona wystawy Ludzi Zmieniających Świat prezentująca sylwetki laureatek i laureatów XVI edycji konkursu Sukces Pisany Szminką
Wystawa Ludzi Zmieniających Świat prezentuje dokonania przedsiębiorczyń, liderek oraz liderów, którzy kreują oblicze polskiego biznesu oraz społeczności lokalnych. Już po raz drugi zlokalizowana jest w podcieniach Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy placu Bankowym w Warszawie. Wystawa zapowiada XVII edycję Konkursu Sukces Pisany Szminką, najstarszego i największego konkursu nagradzającego przedsiębiorczość Polek, a także liderki i liderów działających w obszarze DEI. Jej współorganizatorami są Fundacja WłączeniPlus oraz Wojewoda Mazowiecki.
Wystawa Ludzi Zmieniających Świat to wyraz uznania dla osób, które swoją determinacją i zaangażowaniem realnie wpływają na rozwój polskiego biznesu oraz kształtowanie współczesnej Polski. Bohaterów wystawy wyróżniają nie tylko imponujące osiągnięcia w biznesie, lecz również konsekwentne działania na rzecz równości, różnorodności i włączania. Jej misją jest pokazanie ludzkiego wymiaru sukcesu oraz zachęcenie do wspierania idei DEI w środowisku pracy. Ekspozycja ma przede wszystkim inspirować – opowiada o przezwyciężaniu trudności, przekraczaniu ograniczeń i tworzeniu lepszej przyszłości.

Mamy przyjemność gościć już drugą odsłonę wystawy Ludzi Zmieniających Świat w podcieniach Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. To bardzo ważne, by nagłaśniać tematy ważne społecznie, mówić o pozytywnych przykładach dla społeczeństwa, dla młodego pokolenia, zwłaszcza w czasach kryzysu wartości. W czasach, w których szczególnie skupiamy się na wzmacnianiu bezpieczeństwa nas wszystkich – powiedział Mariusz Frankowski, Wojewoda Mazowiecki podczas otwarcia wystawy.


Konkurs Sukces Pisany Szminką jest największą i najstarszą w Polsce inicjatywą wspierającą przedsiębiorczość kobiet, a także nagradzającą liderki, liderów oraz organizacje działające na rzecz równości, różnorodności oraz włączania. W ciągu siedemnastu lat jego istnienia nagłośniono już ponad 410 sukcesów przedsiębiorczyń z małych i dużych firm oraz liderek i liderów z organizacji, pokazujących, że warto realizować marzenia o własnym biznesie i budować firmy z poszanowaniem wartości DEI. W wybór grona finałowego i zwycięzców konkursu zaangażowanych jest już ponad 100 ekspertów i ekspertek.

Wystawa Ludzi Zmieniających Świat jest zwieńczeniem XVI edycji konkursu Sukces Pisany Szminką, a już niedługo rozpoczynamy kolejną 17. edycję. To czyni nas najstarszym i największym konkursem nagradzającym dokonania biznesowe w Polsce mówi Olga Kozierowska, pomysłodawczyni konkursu Sukces Pisany Szminką oraz prezeska Fundacji WłączeniPlus.

 

Bohaterki i Bohaterowie wystawy Ludzi Zmieniających Świat:

Khedi Alieva

Zyta Czechowska

Dorota Dardzińska

Marzena Figiel Strzała

Anna Jarczewska – Standard Chartered Poland

prof. Katarzyna Koziak

Wojciech Koszuta

Joanna Kuciel-Frydryszak

Agata Krulikowska-Florek

Jolanta i Aleksander Kwaśniewscy

Daria Latała

Justyna Redełkiewicz

Marta Sikora

Agnieszka Socha

oraz

Netguru 

KONTAKT / AUTOR
Ewa Malicka
specjalistka ds. PR
Rocket Science Communications
781453815
