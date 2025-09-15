Druga odsłona wystawy Ludzi Zmieniających Świat prezentująca sylwetki laureatek i laureatów XVI edycji konkursu Sukces Pisany Szminką

Wystawa Ludzi Zmieniających Świat to wyraz uznania dla osób, które swoją determinacją i zaangażowaniem realnie wpływają na rozwój polskiego biznesu oraz kształtowanie współczesnej Polski. Bohaterów wystawy wyróżniają nie tylko imponujące osiągnięcia w biznesie, lecz również konsekwentne działania na rzecz równości, różnorodności i włączania. Jej misją jest pokazanie ludzkiego wymiaru sukcesu oraz zachęcenie do wspierania idei DEI w środowisku pracy. Ekspozycja ma przede wszystkim inspirować – opowiada o przezwyciężaniu trudności, przekraczaniu ograniczeń i tworzeniu lepszej przyszłości.

– Mamy przyjemność gościć już drugą odsłonę wystawy Ludzi Zmieniających Świat w podcieniach Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. To bardzo ważne, by nagłaśniać tematy ważne społecznie, mówić o pozytywnych przykładach dla społeczeństwa, dla młodego pokolenia, zwłaszcza w czasach kryzysu wartości. W czasach, w których szczególnie skupiamy się na wzmacnianiu bezpieczeństwa nas wszystkich – powiedział Mariusz Frankowski, Wojewoda Mazowiecki podczas otwarcia wystawy.



Konkurs Sukces Pisany Szminką jest największą i najstarszą w Polsce inicjatywą wspierającą przedsiębiorczość kobiet, a także nagradzającą liderki, liderów oraz organizacje działające na rzecz równości, różnorodności oraz włączania. W ciągu siedemnastu lat jego istnienia nagłośniono już ponad 410 sukcesów przedsiębiorczyń z małych i dużych firm oraz liderek i liderów z organizacji, pokazujących, że warto realizować marzenia o własnym biznesie i budować firmy z poszanowaniem wartości DEI. W wybór grona finałowego i zwycięzców konkursu zaangażowanych jest już ponad 100 ekspertów i ekspertek.

– Wystawa Ludzi Zmieniających Świat jest zwieńczeniem XVI edycji konkursu Sukces Pisany Szminką, a już niedługo rozpoczynamy kolejną 17. edycję. To czyni nas najstarszym i największym konkursem nagradzającym dokonania biznesowe w Polsce – mówi Olga Kozierowska, pomysłodawczyni konkursu Sukces Pisany Szminką oraz prezeska Fundacji WłączeniPlus.

Bohaterki i Bohaterowie wystawy Ludzi Zmieniających Świat:

Khedi Alieva

Zyta Czechowska

Dorota Dardzińska

Marzena Figiel Strzała

Anna Jarczewska – Standard Chartered Poland

prof. Katarzyna Koziak

Wojciech Koszuta

Joanna Kuciel-Frydryszak

Agata Krulikowska-Florek

Jolanta i Aleksander Kwaśniewscy

Daria Latała

Justyna Redełkiewicz

Marta Sikora

Agnieszka Socha

oraz

Netguru