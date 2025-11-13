Co 4. Zetka zna polskie osiągnięcia i ich pochodzenie. Wystartowała akcja edukacyjna „Zachwyć się sobą. Zachwyć się Polską”, skierowana do dzieci i młodzieży

Co piąta Zetka bardzo często spotyka się z informacjami o polskich innowacjach

Wyniki najnowszego badania przeprowadzonego przez Grupę 4P na zlecenie Fundacji WłączeniPlus wskazują, że najmłodsza grupa respondentów – osoby w wieku 18-28 lat, czyli pokolenie Z, częściej deklaruje, że styka się z polskimi wynalazkami, niż ogół badanych. Ponad ⅕ badanych – 22 proc. – z pokolenia Z deklaruje, że bardzo często spotyka się z informacjami o polskich innowacjach, nowoczesnych technologiach, rozwiązaniach biznesowych tworzonych przez Polaków. Wśród ogółu respondentów ten odsetek wynosił jedynie 12 proc. Jednocześnie Zetki rzadziej deklarują, że nie interesuje ich temat polskich innowacji – wśród ankietowanych z pokolenia Z przyznaje tak 13 proc., podczas gdy wśród ogółu badanych brak zainteresowania tym tematem deklarowało 22 proc. respondentów.

Jedynie 27 proc. Zetek zna polskie innowacje

Mimo to mniejszy odsetek przedstawicieli pokolenia Z czuje dumę z polskich odkryć – deklaruje ją 44 proc., podczas gdy wśród wszystkich respondentów było to 52 proc. Dodatkowo 5 proc. najmłodszych uczestników badania uważa, że Polska ma niewiele obszarów, którymi może się poszczycić. Wyniki badania wskazują, że 42 proc. ankietowanych z pokolenia Z nie zna polskich innowacji, a 30 proc. nie wie, że wskazane w badaniu rozwiązania pochodzą z naszego kraju. Tylko 27 proc. deklaruje, że zna przykładowe wynalazki i ich pochodzenie. Dane te dowodzą, że polskiej młodzieży potrzebna jest edukacja w zakresie dumy narodowej, dlatego właśnie temu poświęcona jest najnowsza kampania edukacyjna Fundacji WłączeniPlus.

Akcja edukacyjna budująca poczucie dumy u najmłodszych

Ogólnopolska kampania edukacyjno-społeczna „Zachwyć się sobą. Zachwyć się Polską” jest kolejną odsłoną We Did It In Poland. W jej ramach do przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych w całej Polsce dystrybuowane będą autorskie scenariusze zajęć dydaktycznych. Celem akcji jest budowanie wśród dzieci i młodzieży świadomości wynalazków, innowacji oraz marek, które powstają w Polsce. Istotnym elementem akcji jest także rozwijanie u najmłodszych Polaków tożsamości narodowej opartej na faktach, dokonaniach i osiągnięciach oraz wzmacnianie poczucia pewności siebie, sprawczości i dumy z osiągnięć i talentów własnych. Materiały będą dostępne do bezpłatnego pobrania na stronie internetowej, by każdy Polak i każda Polka mogli z nich korzystać również w domu.

– Naszym celem jest, by młode pokolenie zobaczyło, że Polki i Polacy tworzą przyszłość. Dzieci potrzebują prawdziwych historii o ludziach, którzy z pasji stworzyli coś ważnego, by same mogły odkryć w sobie odwagę do działania – mówi Olga Kozierowska, pomysłodawczyni kampanii „Zachwyć się sobą. Zachwyć się Polską”, prezeska Fundacji WłączeniPlus. – Ta kampania pokazuje, że w Polsce rodzą się globalne idee i odważne projekty. Chcemy, by młode pokolenie uwierzyło, że ich miejsce jest w centrum tych zmian i poczuły z tego powodu dumę.

Scenariusze lekcji dostępne dla wszystkich placówek w Polsce

Akcja powstała we współpracy z Zytą Czechowską, Fundacją Digital University, Fundacją OFF School oraz Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. Każdy blok zajęć dla przedszkoli i szkół podstawowych obejmuje trzy uzupełniające się lekcje – pierwsza uczy, jak marzyć odważnie i traktować porażkę jako część drogi do sukcesu. Druga lekcja pomaga budować dumę z siebie i z Polski oraz przekuwać ją w działanie, a trzecia pokazuje współczesne polskie osiągnięcia i dowodzi, że wielkie rzeczy dzieją się także w Polsce. W przypadku szkół ponadpodstawowych opracowano scenariusz w ramach edukacji rówieśniczej, gdzie to uczniowie prowadzą lekcję o innowacjach.

– Województwo mazowieckie to region o ogromnym potencjale – prężny ośrodek naukowo-gospodarczy, w których kształci się przyszłe pokolenie polskich innowatorów oraz liderów. Dlatego tak cenne są inicjatywy, które łączą edukację z nowoczesnością i pokazują młodym ludziom, że sukces może zaczynać się lokalnie, a mieć regionalny, krajowy, czy nawet globalny zasięg. Kampania „Zachwyć się sobą. Zachwyć się Polską” doskonale wpisuje się w ten cel – inspiruje dzieci i młodzież do wiary w siebie, w swoje pomysły i w możliwości, jakie daje nasz region i kraj – komentuje Mariusz Frankowski, Wojewoda Mazowiecki.

Kampanię „Zachwyć się sobą. Zachwyć się Polską” zaingurowała konferencja w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń z udziałem przedstawicieli środowiska edukacyjnego oraz reprezentacji władz państwowych i samorządowych. Podczas niej odbył się panel dyskusyjny poświęcony wyzwaniom współczesnej edukacji i inspirującej roli przykładów w nauczaniu, z udziałem Wioletty Krzyżanowskiej, Mazowieckiej Kurator Oświaty, Karoliny Malczyk (WCIES), Elżbiety Wojciechowskiej (Digital University), Agnieszki Święch (OFF School) oraz Wiktorii Nowak (genbOOst). W programie znalazły się także wystąpienia Wioletty Krzyżanowskiej, Mazowieckiej Kurator Oświaty, Mariusza Frankowskiego, Wojewody Mazowieckiego oraz Olgi Kozierowskiej, prezeski Fundacji WłączeniPlus.