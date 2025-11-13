Co 4. Zetka zna polskie osiągnięcia i ich pochodzenie. Wystartowała akcja edukacyjna „Zachwyć się sobą. Zachwyć się Polską”, skierowana do dzieci i młodzieży
42 proc. Polaków z pokolenia Z nie zna polskich innowacji, a 44 proc. jest dumna z wynalazków pochodzących z naszego kraju. Jednocześnie jednak ankietowani z grupy 18-28 lat rzadziej niż ogół badanych deklarują, że temat polskich rozwiązań i marek ich nie interesuje. Fundacja WłączeniPlus, dostrzegając potrzebę edukacji wśród młodzieży na temat polskiego potencjału i dotychczasowych osiągnięć, startuje z kampanią edukacyjną „Zachwyć się sobą. Zachwyć się Polską”. W ramach akcji do przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych w całej Polsce trafią autorskie scenariusze zajęć przygotowane przez ekspertów edukacji, mające rozwijać wśród dzieci poczucie sprawczości, dumy i odwagi. Materiały przybliżą uczniom współczesne polskie osiągnięcia.
2025-11-13, 15:05

Co piąta Zetka bardzo często spotyka się z informacjami o polskich innowacjach 

Wyniki najnowszego badania przeprowadzonego przez Grupę 4P na zlecenie Fundacji WłączeniPlus wskazują, że najmłodsza grupa respondentów – osoby w wieku 18-28 lat, czyli pokolenie Z, częściej deklaruje, że styka się z polskimi wynalazkami, niż ogół badanych. Ponad ⅕ badanych – 22 proc. – z pokolenia Z deklaruje, że bardzo często spotyka się z informacjami o polskich innowacjach, nowoczesnych technologiach, rozwiązaniach biznesowych tworzonych przez Polaków. Wśród ogółu respondentów ten odsetek wynosił jedynie 12 proc. Jednocześnie Zetki rzadziej deklarują, że nie interesuje ich temat polskich innowacji – wśród ankietowanych z pokolenia Z przyznaje tak 13 proc., podczas gdy wśród ogółu badanych brak zainteresowania tym tematem deklarowało 22 proc. respondentów.

Jedynie 27 proc. Zetek zna polskie innowacje

Mimo to mniejszy odsetek przedstawicieli pokolenia Z czuje dumę z polskich odkryć – deklaruje ją 44 proc., podczas gdy wśród wszystkich respondentów było to 52 proc. Dodatkowo 5 proc. najmłodszych uczestników badania uważa, że Polska ma niewiele obszarów, którymi może się poszczycić. Wyniki badania wskazują, że 42 proc. ankietowanych z pokolenia Z nie zna polskich innowacji, a 30 proc. nie wie, że wskazane w badaniu rozwiązania pochodzą z naszego kraju. Tylko 27 proc. deklaruje, że zna przykładowe wynalazki i ich pochodzenie. Dane te dowodzą, że polskiej młodzieży potrzebna jest edukacja w zakresie dumy narodowej, dlatego właśnie temu poświęcona jest najnowsza kampania edukacyjna Fundacji WłączeniPlus.

Akcja edukacyjna budująca poczucie dumy u najmłodszych

Ogólnopolska kampania edukacyjno-społeczna „Zachwyć się sobą. Zachwyć się Polską” jest kolejną odsłoną We Did It In Poland. W jej ramach do przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych w całej Polsce dystrybuowane będą autorskie scenariusze zajęć dydaktycznych. Celem akcji jest budowanie wśród dzieci i młodzieży świadomości wynalazków, innowacji oraz marek, które powstają w Polsce. Istotnym elementem akcji jest także rozwijanie u najmłodszych Polaków tożsamości narodowej opartej na faktach, dokonaniach i osiągnięciach oraz wzmacnianie poczucia pewności siebie, sprawczości i dumy z osiągnięć i talentów własnych. Materiały będą dostępne do bezpłatnego pobrania na stronie internetowej, by każdy Polak i każda Polka mogli z nich korzystać również w domu. 

Naszym celem jest, by młode pokolenie zobaczyło, że Polki i Polacy tworzą przyszłość. Dzieci potrzebują prawdziwych historii o ludziach, którzy z pasji stworzyli coś ważnego, by same mogły odkryć w sobie odwagę do działania – mówi Olga Kozierowska, pomysłodawczyni kampanii „Zachwyć się sobą. Zachwyć się Polską”, prezeska Fundacji WłączeniPlus. – Ta kampania pokazuje, że w Polsce rodzą się globalne idee i odważne projekty. Chcemy, by młode pokolenie uwierzyło, że ich miejsce jest w centrum tych zmian i poczuły z tego powodu dumę. 

Scenariusze lekcji dostępne dla wszystkich placówek w Polsce

Akcja powstała we współpracy z Zytą Czechowską, Fundacją Digital University, Fundacją OFF School oraz Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. Każdy blok zajęć dla przedszkoli i szkół podstawowych obejmuje trzy uzupełniające się lekcje – pierwsza uczy, jak marzyć odważnie i traktować porażkę jako część drogi do sukcesu. Druga lekcja pomaga budować dumę z siebie i z Polski oraz przekuwać ją w działanie, a trzecia pokazuje współczesne polskie osiągnięcia i dowodzi, że wielkie rzeczy dzieją się także w Polsce. W przypadku szkół ponadpodstawowych opracowano scenariusz w ramach edukacji rówieśniczej, gdzie to uczniowie prowadzą lekcję o innowacjach.

– Województwo mazowieckie to region o ogromnym potencjale – prężny ośrodek naukowo-gospodarczy, w których kształci się przyszłe pokolenie polskich innowatorów oraz liderów. Dlatego tak cenne są inicjatywy, które łączą edukację z nowoczesnością i pokazują młodym ludziom, że sukces może zaczynać się lokalnie, a mieć regionalny, krajowy, czy nawet globalny zasięg. Kampania „Zachwyć się sobą. Zachwyć się Polską” doskonale wpisuje się w ten cel – inspiruje dzieci i młodzież do wiary w siebie, w swoje pomysły i w możliwości, jakie daje nasz region i kraj – komentuje Mariusz Frankowski, Wojewoda Mazowiecki

Kampanię „Zachwyć się sobą. Zachwyć się Polską” zaingurowała konferencja w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń z udziałem przedstawicieli środowiska edukacyjnego oraz reprezentacji władz państwowych i samorządowych. Podczas niej odbył się panel dyskusyjny poświęcony wyzwaniom współczesnej edukacji i inspirującej roli przykładów w nauczaniu, z udziałem Wioletty Krzyżanowskiej, Mazowieckiej Kurator Oświaty, Karoliny Malczyk (WCIES), Elżbiety Wojciechowskiej (Digital University), Agnieszki Święch (OFF School) oraz Wiktorii Nowak (genbOOst). W programie znalazły się także wystąpienia Wioletty Krzyżanowskiej, Mazowieckiej Kurator Oświaty, Mariusza Frankowskiego, Wojewody Mazowieckiego oraz Olgi Kozierowskiej, prezeski Fundacji WłączeniPlus. 

KONTAKT / AUTOR
Ewa Malicka
specjalistka ds. PR
Rocket Science Communications
781453815
ZAŁĄCZNIKI
konferencja-inaugurujaca_-k-malczyk-wcies-o-kozierowska.jpg
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Fundacja WłączeniPlus
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2025.  Dla dziennikarzy
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.