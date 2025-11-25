Koncert charytatywny Olgi Kozierowskiej wesprze akcję „Podaruj Wigilię”, organizującą spotkania świąteczne dla samotnych seniorów

Według raportu aż połowa Polaków w ostatnim roku wsparła zbiórki dobroczynne online. Najczęściej wskazywane motywacje to satysfakcja (58 proc.) i współczucie (56 proc.). Dane te potwierdzają, że gotowość do niesienia pomocy jest silnie zakorzeniona społecznie. Inicjatywy takie jak koncert „Zaczarujmy nowy rok słowem i muzyką” wpisują się w tę postawę, kierując zebrane środki do najbardziej potrzebujących – w tym do samotnych seniorów.

Magiczny początek nowego roku

Już 12 grudnia w Warszawie odbędzie się wyjątkowy koncert charytatywny Olgi Kozierowskiej „Zaczarujmy nowy rok słowem i muzyką”. Wieczór połączy muzykę na żywo - kompozycje własne Olgi Kozierowskiej oraz świąteczne przy akompaniamencie fortepianu - z inspirującymi fragmentami tekstu, odczytywanymi przez gościnie. Dochód z koncertu zostanie przeznaczony na wsparcie inicjatywy „Podaruj Wigilię”, organizującej kolacje wigilijne i wizyty dla samotnych seniorów w różnych miastach.

Muzyka, słowo i goście specjalni

Podczas koncertu Olga Kozierowska, mentorka, kompozytorka i autorka, wraz z Robertem Osam-Gyaabinem, utalentowanym pianistą i aranżerem, wprowadzą publiczność w świat pięknych dźwięków i emocji. Wieczór wzbogacą inspirujące fragmenty odczytywane przez wyjątkowe gościnie: Justynę Szyc-Nagłowską, dziennikarkę oraz autorkę podcastu „Nagłowska Podcasty”; Alinę Adamowicz, psycholożkę, wykładowczynię psychologii pozytywnej oraz autorkę bestsellerów; Magdalenę Chorzewską, seksuolożkę i psycholożkę oraz Joannę Chmurę, psycholożkę specjalizująca się w zagadnieniach odwagi, emocji i autentyczności.

– Ten wieczór rozświetli w nas siłę i nadzieję, przypominając, że każdy nowy początek może prowadzić do czegoś pięknego. Jednocześnie pozwoli każdej uczestniczce i uczestnikowi zrobić coś dobrego, a osobiście wierzę, że dobro wraca – mówi Olga Kozierowska, prezeska Fundacji WłączeniPlus.

Kolacje wigilijne dla samotnych seniorów

Pełen dochód z wydarzenia zostanie przekazany na cel akcji „Podaruj Wigilię” Stowarzyszenia mali bracia Ubogich. Środki zostaną przeznaczone na organizację wspólnych kolacji wigilijnych dla samotnych seniorów w różnych miastach oraz na wizyty w domach osób, które nie mogą uczestniczyć w wydarzeniach stacjonarnych. Inicjatywa ma na celu przeciwdziałanie samotności w okresie świątecznym, zapewnienie podstawowych świadczeń świątecznych oraz kontaktu z wolontariuszami. Dzięki temu seniorzy będą mogli wziąć udział w tradycyjnych spotkaniach wigilijnych i doświadczyć wsparcia oraz obecności innych osób.

Bilety na koncert „Zaczarujmy nowy rok słowem i muzyką” 12 grudnia 2025 r. o godzinie 19:30 w Multikinie w Złotych Tarasach w Warszawie dostępne są na stronie.