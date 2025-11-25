Koncert charytatywny Olgi Kozierowskiej wesprze akcję „Podaruj Wigilię”, organizującą spotkania świąteczne dla samotnych seniorów
12 grudnia w Multikinie Złote Tarasy w Warszawie odbędzie się koncert charytatywny Olgi Kozierowskiej i Przyjaciół „Zaczarujmy nowy rok słowem i muzyką”. Wydarzenie połączy muzykę na żywo z wystąpieniami gości, a całkowity dochód zostanie przekazany na inicjatywę „Podaruj Wigilię”, wspierającą samotnych seniorów.
2025-11-25, 10:00

Według raportu aż połowa Polaków w ostatnim roku wsparła zbiórki dobroczynne online. Najczęściej wskazywane motywacje to satysfakcja (58 proc.) i współczucie (56 proc.). Dane te potwierdzają, że gotowość do niesienia pomocy jest silnie zakorzeniona społecznie. Inicjatywy takie jak koncert „Zaczarujmy nowy rok słowem i muzyką” wpisują się w tę postawę, kierując zebrane środki do najbardziej potrzebujących – w tym do samotnych seniorów. 

Magiczny początek nowego roku
Już 12 grudnia w Warszawie odbędzie się wyjątkowy koncert charytatywny Olgi Kozierowskiej „Zaczarujmy nowy rok słowem i muzyką”. Wieczór połączy muzykę na żywo - kompozycje własne Olgi Kozierowskiej oraz świąteczne przy akompaniamencie fortepianu - z inspirującymi fragmentami tekstu, odczytywanymi przez gościnie. Dochód z koncertu zostanie przeznaczony na wsparcie inicjatywy „Podaruj Wigilię”, organizującej kolacje wigilijne i wizyty dla samotnych seniorów w różnych miastach.

Muzyka, słowo i goście specjalni
Podczas koncertu Olga Kozierowska, mentorka, kompozytorka i autorka, wraz z Robertem Osam-Gyaabinem, utalentowanym pianistą i aranżerem, wprowadzą publiczność w świat pięknych dźwięków i emocji. Wieczór wzbogacą inspirujące fragmenty odczytywane przez wyjątkowe gościnie: Justynę Szyc-Nagłowską, dziennikarkę oraz autorkę podcastu „Nagłowska Podcasty”; Alinę Adamowicz, psycholożkę, wykładowczynię psychologii pozytywnej oraz autorkę bestsellerów; Magdalenę Chorzewską, seksuolożkę i psycholożkę oraz Joannę Chmurę, psycholożkę specjalizująca się w zagadnieniach odwagi, emocji i autentyczności.

– Ten wieczór rozświetli w nas siłę i nadzieję, przypominając, że każdy nowy początek może prowadzić do czegoś pięknego. Jednocześnie pozwoli każdej uczestniczce i uczestnikowi zrobić coś dobrego, a osobiście wierzę, że dobro wracamówi Olga Kozierowska, prezeska Fundacji WłączeniPlus.

Kolacje wigilijne dla samotnych seniorów

Pełen dochód z wydarzenia zostanie przekazany na cel akcji „Podaruj WigilięStowarzyszenia mali bracia Ubogich. Środki zostaną przeznaczone na organizację wspólnych kolacji wigilijnych dla samotnych seniorów w różnych miastach oraz na wizyty w domach osób, które nie mogą uczestniczyć w wydarzeniach stacjonarnych. Inicjatywa ma na celu przeciwdziałanie samotności w okresie świątecznym, zapewnienie podstawowych świadczeń świątecznych oraz kontaktu z wolontariuszami. Dzięki temu seniorzy będą mogli wziąć udział w tradycyjnych spotkaniach wigilijnych i doświadczyć wsparcia oraz obecności innych osób.

Bilety na koncert „Zaczarujmy nowy rok słowem i muzyką” 12 grudnia 2025 r. o godzinie 19:30 w Multikinie w Złotych Tarasach w Warszawie dostępne są na stronie.

KONTAKT / AUTOR
Ewa Malicka
specjalistka ds. PR
Rocket Science Communications
781453815
ZAŁĄCZNIKI
koncert-charytatywny.png olga-kozierowska.jpg
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Fundacja WłączeniPlus
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2025.  Dla dziennikarzy
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.