Co 7. Polak nigdy nie rozmawiał o podziale obowiązków w domu, a 3 na 4 nie korzysta z żadnej pomocy

Tylko 14 proc. respondentów deklaruje, że podział domowych obowiązków jest efektem świadomej umowy między partnerami. W co trzecim polskim domu zakres zadań wynika z predyspozycji partnerów, a dla 18 proc. badanych kluczowe znaczenie ma różna dyspozycyjność związana z pracą i innymi zobowiązaniami. Dane pochodzą z drugiej części raportu „Polki i przedsiębiorczość 2025”, towarzyszącego XVII edycji konkursu Sukces Pisany Szminką.
Co siódmy Polak nigdy nie omawiał z partnerem/partnerką kwestii podziału obowiązków domowych – wynika z raportu „Polki i przedsiębiorczość 2025: Podział obowiązków domowych” towarzyszącego konkursowi Sukces Pisany Szminką, przeprowadzonego przez Grupę 4P. Podział zadań w co trzecim polskim domu wynika z predyspozycji partnerów. Różne możliwości czasowe związane z pracą i innymi zobowiązaniami najczęściej dotyczą przedsiębiorczyń – ten powód wskazuje 37 proc. kobiet prowadzących własną firmę i 18 proc. wszystkich badanych. Z kolei 14 proc. ogółu respondentów określa, że konkretny podział obowiązków domowych jest kwestią umowy z partnerem/partnerką. Na tradycyjne lub kulturowe wzorce podziału ról w rodzinie powołuje się zaledwie 5 proc. ankietowanych. 

Wciąż w wielu polskich domach to kobiety wykonują większość lub nawet wszystkie obowiązki domowe – deklaruje to 63 proc. wszystkich respondentek i 47 proc. badanych przedsiębiorczyń. Jednocześnie tylko 17 proc. ankietowanych mężczyzn przyznaje, że większość zadań ciąży na barkach ich żon i partnerek. Również jedynie 14 proc. respondentów przyznaje, że podział obowiązków jest efektem świadomej umowy między partnerami. A przecież równość zaczyna się w domu – to tu kształtują się nawyki i postawy, które później przenoszą się na rynek pracy i życie społeczne – komentuje Olga Kozierowska, pomysłodawczyni konkursu Sukces Pisany Szminką, prezeska Fundacji WłączeniPlus.

30 proc. przedsiębiorczyń korzysta z zewnętrznego wsparcia w codziennych obowiązkach domowych 

Co szósta osoba (16 proc.) wśród ogółu respondentów przyznaje, że korzysta z pomocy rodziny w domowych obowiązkach. W grupie przedsiębiorczyń ten odsetek wynosi 11 proc. Z kolei kobiety prowadzące swój biznes częściej niż ogół anietowanych deklarują, że zdarza im się korzystać z pomocy zatrudnionej osoby np. przy sprzątaniu czy opiece nad dziećmi – wskazuje to 30 proc. z nich. Wśród wszystkich badanych dotyczy to co 10. osoby. Aż 72 proc. ogółu ankietowanych i 58 proc. przedsiębiorczyń nie korzysta z zewnętrznego wsparcia w codziennych obowiązkach domowych.

Raport „Polki i przedsiębiorczość 2025” powstał w ramach XVII edycji konkursu Sukces Pisany Szminką, najstarszej i największej inicjatywy wspierającej przedsiębiorczość kobiet, a także liderki i liderów działających na rzecz równości, różnorodności oraz włączania w Polsce. 

*Badanie na zlecenie Fundacji WłączeniPlus przeprowadzone zostało w listopadzie 2025 r. przez Grupę 4P z użyciem metodologii CAWI z wykorzystaniem licencjonowanego panelu zapewniającego reprezentatywność próby pod kątem płci, wieku, wielkości miejscowości zamieszkania oraz regionu na próbie 610 Polaków w wieku 18-70 lat zamieszkujących z partnerem lub partnerką. 

