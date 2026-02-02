70 proc. przedsiębiorczyń widzi w przepisach barierę. KSeF musi wspierać rozwój, nie go blokować

Aż 31 proc. Polaków przed założeniem działalności powstrzymuje brak znajomości przepisów oraz obawa przed porażką, wynika z raportu towarzyszącego konkursowi Sukces Pisany Szminką. To pokazuje, jak silnym hamulcem dla przedsiębiorczości jest niepewność regulacyjna. KSeF – choć w założeniu ma porządkować system – dla wielu osób prowadzących własny biznes może być kolejnym źródłem lęku, jeśli nie będzie jasno komunikowany i realnie wspierany edukacyjnie. Dlatego kluczowe jest dziś nie tylko wdrożenie systemu, ale także zapewnienie przedsiębiorcom prostych, zrozumiałych narzędzi i dostępu do praktycznej wiedzy.

Zmiany prawno-podatkowe nie funkcjonują w próżni – nakładają się na codzienne doświadczenia przedsiębiorców. W badaniu aż 70 proc. przedsiębiorczyń deklarowało, że przepisy prawno-podatkowe stanowią dla nich istotną barierę w prowadzeniu działalności. Ten wynik nie powinien dziwić. Od ponad 17 lat, prowadząc konkurs Sukces Pisany Szminką i mając kontakt z tysiącami przedsiębiorczyń, widzę wyraźnie, że największym wyzwaniem nie jest brak pomysłów czy ambicji, lecz nadmiar skomplikowanych obowiązków. KSeF wpisuje się w ten krajobraz jako kolejny element, który wymaga czasu, kompetencji i zasobów – a tych w małych firmach często po prostu brakuje.

Cyfryzacja administracji musi iść w parze z obniżeniem stałych obciążeń firm

Co znamienne, przedsiębiorczynie nie oczekują spektakularnych przywilejów, lecz odciążenia w codziennym funkcjonowaniu. W badaniu 31 proc. ankietowanych jako najlepsze wsparcie po założeniu firmy wymieniało obniżenie składek ZUS w pierwszych latach prowadzenia działalności, a kolejne 14 proc. wskazywało na potrzebę wydłużenia okresu zwolnienia z nich. Z kolei 21 proc. jako najlepsze potencjalne wsparcie dla nowych firm wskazywało mniejsze podatki, a 4 proc. – zwolnienie z opłat urzędowych. Część badanych wspominała też o możliwości bezpłatnych konsultacji ze specjalistą. Te dane pokazują, że kobiety w biznesie myślą długofalowo. Nowe obowiązki – takie jak KSeF – generują koszty nie tylko finansowe, ale też organizacyjne i emocjonalne. Dlatego tak ważne jest, by wprowadzając kolejne systemy cyfrowe, równolegle upraszczać inne obszary prowadzenia działalności i realnie obniżać stałe obciążenia firm.

KSeF może być krokiem w stronę nowoczesnego państwa, ale tylko pod warunkiem, że nie stanie się kolejną barierą dla przedsiębiorczości. Moment jego wejścia w życie pokazuje, jak ważne jest traktowanie przedsiębiorców jak partnerów w dialogu, a nie wyłącznie adresatów nowych obowiązków. Przy wdrażaniu systemu kluczowe jest zapewnienie prostych, zrozumiałych instrukcji oraz praktycznego wsparcia w obsłudze, aby przedsiębiorcy mogli korzystać z jego funkcjonalności bez ryzyka błędów. Zmiana systemowa to nie tylko technologia, ale przede wszystkim sposób jej wdrażania i komunikowania, który determinuje, czy cyfryzacja stanie się realnym wsparciem dla rozwoju biznesu.