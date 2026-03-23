Co 3. Polak traci pewność siebie, gdy ktoś podważa jego kompetencje. Nowe badanie
Dwóch na trzech Polaków uważa, że pewność siebie nie jest stałą cechą, lecz zmienia się w zależności od sytuacji i otoczenia – najczęściej wskazuje na to pokolenie Z (77 proc.). Pewność siebie badanych spada pod wpływem niepowodzenia w pozornie prostym zadaniu (32 proc.), a wzrasta, gdy wykonują coś pozornie nieosiągalnego (53 proc.) lub gdy ich kompetencje zostają publicznie docenione (42 proc.). Dane pokazują także wyraźne różnice w doświadczeniach w zależności od płci respondentów – u mężczyzn na spadek pewności siebie częściej ma wpływ ignorowanie ich pomysłów, a u kobiet – utrata wsparcia bliskich. Jedynie 13 proc. Polek nigdy nie udawało pewności siebie w sytuacji, gdy była ona od nich wymagana. Badanie towarzyszy projektowi Power Talks, którego celem jest wspieranie kobiet i pomoc w budowaniu ich poczucia własnej wartości.
2026-03-23, 13:17

Blisko 6 na 10 Polaków nie podjęło ważnej życiowej decyzji z powodu braku pewności siebie – wskazują wyniki najnowszego badania Sukcesu Pisanego Szminką. Aż 16 proc. ankietowanych przyznaje, że zdarzało się to wielokrotnie. Problem ten dotyczy aż 70 proc. reprezentantów pokolenia Y (29-44 lat) oraz 66 proc. generacji Z (18-28 lat). Blisko co trzecia osoba z ogółu badanych (31 proc.) przyznaje, że bardzo często tego żałuje. Wśród przedstawicieli pokolenia Z aż 42 proc. myśli o tym bardzo często. Badanie przeprowadziła agencja badawcza 4P na reprezentatywnej próbie 1049 Polek i Polaków. 

Co trzecia kobieta traci pewność siebie przez brak wsparcia bliskich 

Blisko ⅓ respondentów traci pewność siebie, gdy ktoś podważa jego kompetencje lub gdy nie uda mu się coś, co wydawało się proste (kolejno 34 i 32 proc. wskazań). Na utratę pewności siebie kobiet rzadziej ma wpływ ignorowanie ich pomysłów (29 proc. vs 35 proc. wśród mężczyzn) oraz niepowodzenie ich działań (20 proc. vs 30 proc. wśród mężczyzn). Z kolei częściej znaczenie ma utrata wsparcia bliskiej osoby – wskazuje ją 33 proc. kobiet w porównaniu do 25 proc. wśród mężczyzn. 

Różnice w tym, co wpływa na naszą pewność siebie, mają swoje źródło zarówno w uwarunkowaniach społecznych, jak i w sposobie, w jaki od najmłodszych lat uczymy się reagować na ocenę otoczenia. Kobiety częściej budują swoje poczucie bezpieczeństwa w oparciu o relacje z bliskimi – mówi Olga Kozierowska, twórczyni Sukcesu Pisanego Szminką i wpływowych kampanii. – Z kolei dla mężczyzn większe znaczenie mają sytuacje związane z realizacją celów i sprawczością. Skuteczne wzmacnianie pewności siebie wymaga uważności na te różne doświadczenia oraz tworzenia form wsparcia, które realnie na nie odpowiadają.

Pewność siebie co drugiej Polki spada w obecności autorytetu 

Dwóch na trzech badanych uważa, że ich poczucie pewności siebie nie jest stałą cechą, ale uzależnione jest od kontekstu sytuacyjnego. To przekonanie jest szczególnie bliskie pokoleniu Z (77 proc). Pewność siebie kobiet najczęściej spada w obecności autorytetów (50 proc.), natomiast w przypadku mężczyzn w sytuacji, gdy popełnią błąd w obecności innych (45 proc.). Z kolei wzrost pewności siebie najczęściej towarzyszy ogółowi respondentów w sytuacji wykonania czegoś, co wydawało się nieosiągalne (53 proc.) oraz gdy publicznie doceniane są ich kompetencje (42 proc.). 

Pewność siebie nie jest czymś danym raz na zawsze – zmienia się wraz z doświadczeniami i sytuacjami, w których się znajdujemy. To kompetencja, o której rozwój warto dbać – niezależnie od punktu wyjścia czy wcześniejszych doświadczeń. Kluczowe jest tworzenie przestrzeni, w której można wymieniać się swoimi doświadczeniami, inspirować oraz umacniać poczucie własnej wartości. Dlatego tak ważne są inicjatywy i warsztaty, które wspierają w budowaniu odwagi i sprawczości w codziennym życiu. Wierzymy, że realna zmiana zaczyna się wtedy, gdy za inspiracją idzie działanie – mówi mówi Ada Siekierska, Brand Business Leader marki Kérastase w Polsce i Krajach Bałtyckich, która jest inicjatorem kampanii Power Talks. 

Tylko 13 proc. kobiet nigdy nie udawało pewności siebie w sytuacji, gdy była ona od nich wymagana, a jedynie 27 proc. odczuwa ją podczas podejmowania ważnych decyzji. Mniej niż co 10. uczestnik badania czuje się pewnie w nowych sytuacjach (9 proc.) oraz podczas wystąpień publicznych (8 proc.). Tylko ok. ⅕ respondentów uważa się za osoby zdecydowanie pewne siebie. W opinii ankietowanych jednak można pewność siebie budować – blisko co 10. respondent wzmocnił poczucie pewności siebie dzięki wsparciu specjalisty (psychoterapeuty, coacha). 

Dane pochodzą z badania 4P zrealizowanego przy okazji akcji Power Talks, którego celem jest wspieranie kobiet i pomoc w budowaniu ich poczucia własnej wartości. Do tej pory odbyło się 5 bezpłatnych warsztatów w 5 polskich miastach, podczas których Sukces Pisany Szminką wraz z marką Kérastase przeszkolił już 600 kobiet. 

*Badanie przeprowadzone zostało w marcu 2026 r. przez Grupę 4P z użyciem metodologii CAWI z wykorzystaniem licencjonowanego panelu zapewniającego reprezentatywność próby pod kątem płci, wieku, wielkości miejscowości zamieszkania oraz regionu na próbie 1049 Polaków w wieku 18-70 lat. 

Ewa Malicka
