Co trzecia polska przedsiębiorczyni chciała mieć własną firmę już wieku 20 lat. Znamy finalistki XVII edycji konkursu Sukces Pisany Szminką
Zdobycie wykształcenia (50 proc.) i konkretnych zarobków (38 proc.) to najczęściej wymieniane ambicje zawodowe polskich przedsiębiorczyń z czasów, gdy miały ok. 20 lat. Aż 52 proc. kobiet prowadzących firmę deklaruje, że zrealizowała cele, które towarzyszyły jej przed laty. Jedynie 5 proc. przyznaje, że nie udało im się ich osiągnąć. Dane pochodzą z najnowszej części raportu „Polki i przedsiębiorczość 2025”, towarzyszącego XVII edycji konkursu Sukces Pisany Szminką, którego grono finałowe właśnie poznaliśmy.
Ambicją zawodową połowy obecnych przedsiębiorczyń w wieku 20 lat było zdobycie konkretnego wykształcenia, wskazują dane z raportu „Polki i przedsiębiorczość 2025: Ambicje zawodowe”. Tę samą ambicję podzielało 28 proc. wszystkich respondentów. Najczęściej padającą odpowiedzią wśród uczestników badania było zdobycie konkretnych zarobków (39 proc.) – wśród przedsiębiorczyń zajęła ona miejsce drugie (38 proc.). W dalszej kolejności przedsiębiorczynie wskazują założenie i prowadzenie własnej firmy – w wieku 20 lat marzyła o tym co trzecia z nich (33 proc.). Spośród wszystkich ankietowanych swoją przyszłość z własnym biznesem wiązało jedynie 15 proc. Badanie towarzyszące XVII edycji konkursu Sukces Pisany Szminką przeprowadziła Grupa 4P.

W przypadku wielu kobiet przedsiębiorczość nie zaczyna się od decyzji o założeniu firmy, ale znacznie wcześniej – od budowania kompetencji, zdobywania wykształcenia i finansowej niezależności. Dopiero na tym fundamencie pojawia się gotowość do podejmowania większego ryzyka i myślenia o własnym biznesie jako naturalnym kroku w rozwoju zawodowym – komentuje Olga Kozierowska, inicjatorka konkursu Sukces Pisany Szminką. – Dlatego wspieranie młodych kobiet w edukacji i budowaniu doświadczenia zawodowego jest jednocześnie inwestycją w przyszłość kobiecej przedsiębiorczości.

Zdobycie pracy było w młodości ważnym zawodowym celem dla 31 proc. przedsiębiorczyń, a praca na konkretnym stanowisku – dla 22 proc. W grupie wszystkich badanych te ambicje podzielało kolejno 37 proc. i 19 proc. ankietowanych.

Jedynie 5 proc. przedsiębiorczyń nie zrealizowało ambicji zawodowych z młodości  

Najnowsze dane wskazują, że co drugiej przedsiębiorczyni (52 proc.) udało się osiągnąć cele zawodowe, które miała w wieku ok. 20 lat. Co trzecia (34 proc.) deklaruje, że ambicje zawodowe zrealizowane zostały częściowo. Jedynie 5 proc. badanych przedsiębiorczyń przyznaje, że nie spełniły swoich planów. W grupie wszystkich badanych tylko 15 proc. zrealizowało swoje ambicje, 36 proc. zrobiło to częściowo, a 16 proc. nie udało się tego osiągnąć.

Cele formułowane na początku drogi zawodowej nie są jedynie marzeniami – wiele przedsiębiorczyń konsekwentnie przekuwa je w konkretne decyzje, rozwój kompetencji i odważne wybory zawodowe. Kiedy ambicja spotyka się z determinacją oraz sprzyjającym otoczeniem, kobiety realnie budują swoją niezależność i wpływ w gospodarce – komentuje Jarosław Dąbrowski Country Manager JetBrains Poland, partnera kategorii Liderka w Nowych Technologiach. – To także ważny sygnał, że potencjał przedsiębiorczy kobiet w Polsce jest nie tylko duży, ale też coraz skuteczniej realizowany.

Raport „Polki i przedsiębiorczość 2025” powstał w ramach XVII edycji konkursu Sukces Pisany Szminką, najstarszej i największej inicjatywy wspierającej przedsiębiorczość kobiet, a także liderki i liderów działających na rzecz równości, różnorodności oraz włączania w Polsce. Poznaliśmy grono finałowe tegorocznej edycji:

Grono finałowe XVII edycji konkursu Sukces Pisany Szminką

BIZNES ROKU: PRZYCHÓD POWYŻEJ 10 MLN ZŁ

Izabela Kołaszewska-Gabor, Prezeska Zarządu FK Machinery by Kołaszewski – europejskiego producenta osprzętu do maszyn rolniczych i budowlanych. Firma dostarcza ponad 250 modeli sprzętu, a jej rozwiązania pracują już w 50 krajach na wszystkich kontynentach. Jej przewagą jest połączenie 50 lat doświadczenia z własnym zaawansowanym parkiem technologicznym.

Katarzyna Stępień, Prezeska Zarządu Młyna Mazurki – rozwija firmę specjalizującą się w produkcji mąki. Tylko w ostatnim roku zwiększyła sprzedaż o blisko 40 proc., podwoiła zatrudnienie i istotnie wzmocniła eksport, który odpowiada dziś za około 30 proc. produkcji. Jako pierwsza w Polsce wdrożyła nowatorskie, kartonowe opakowania z miarką, które ułatwiają dozowanie i przechowywanie produktu.

Wanda Stypułkowska, Prezeska Zarządu MPS International – firmy, która łączy produkcję kosmetyków i w pełni recyklingowalnych opakowań. Zapewnia markom kompleksową realizację – od receptury i badań po opakowanie, produkcję i przygotowanie produktu do sprzedaży. Spółka działa dziś w oparciu o 100 proc. polski kapitał, zwiększając w ostatnich latach sprzedaż o ponad 60 proc.

BIZNES ROKU: PRZYCHÓD PONIŻEJ 10 MLN ZŁ

Edyta Barańska – właścicielka Baranska Design – projektuje instalacje, rzeźby i obiekty artystyczne z ręcznie formowanego szkła. Notuje wzrost sprzedaży na poziomie 30-40 proc. rok do roku. Dzięki zwiększeniu eksportu o prawie 50 proc., jej marka ma również silną pozycję za granicą. Projekty Baranska Design są obecne na najważniejszych targach sztuki i designu w Londynie, Nowym Jorku czy Mediolanie.

Daria Kieraszewicz – założycielka Muzeum Mydła i Bydgoskiej Wytwórni Mydła – stworzyła biznes łączący turystykę, edukację i produkcję naturalnych kosmetyków. Jej interaktywne Muzeum odwiedziło w 2025 roku ponad 61 tys. gości, zwiększając zyski netto o ponad 60 proc. W czasie pandemii zdywersyfikowała działalność, utrzymując wszystkie miejsca pracy i od tamtej pory zwiększając ich liczbę.

Kornelia Samanta Składzień – właścicielka Polka Pilates® – marki oferującej treningi pilatesu na reformerach. Z jednej lokalizacji zbudowała sieć 15 butikowych studiów działających w modelu franczyzowym, zwiększając liczbę klientów o 900 proc. w przeciągu 2 lat. Stworzyła też własne zaplecze edukacyjne – Polka Academy przeszkoliła i certyfikowała już ponad 120 instruktorek.

MIKROBIZNES

Anna Kałkowska – właścicielka marki Cudowianki z autorskimi artykułami papierniczymi i akcesoriami. Zaczynała od sprzedaży kartek okolicznościowych w jednej z wrocławskich księgarni, a dziś jej produkty są dostępne w największych sieciach sprzedaży w 179 lokalizacjach w całej Polsce. W ostatnich trzech latach niemal czterokrotnie zwiększyła liczbę klientów indywidualnych.

Aleksandra Kuźnia – założycielka marki Aura Sun, specjalizującej się w segmencie bezpiecznego opalania. Tworzy samoopalacze do użytku domowego i rozwija szkolenia z opalania natryskowego, budując sieć ekspertek w całej Polsce. Firma notuje ok. 100 proc. wzrostu przychodów rok do roku, a jej produkty są dostępne w największych sieciach beauty online w Polsce.

Agnieszka Witkowska – właścicielka Architektury Porządku, kompleksowego projektu edukacyjnego przygotowującego do pracy w branży declutteringu i organizacji przestrzeni. Z jej autorskiego programu skorzystało już ponad 800 kursantek – zarówno w Polsce, jak i za granicą. W ciągu dwóch lat niemal podwoiła liczbę klientek, tworząc wokół marki silną i zaangażowaną społeczność.

START-UP ROKU

Jolanta Koszelew – CEO Sentio (The Routing Lab), firmy technologicznej rozwijającej autorskie systemy AI do planowania tras dostaw. Jej technologia automatyzuje logistykę i obniża koszty ostatniego etapu dostawy – najdroższej części całego procesu. Rozwiązanie zostało przetestowane już w ponad 40 firmach i znajduje zastosowanie m.in. w logistyce kurierskiej, dostawach żywności czy odbiorze odpadów.

Ewa Kraińska – CEO When U Buy, platformy, która pozwala konsumentom zarządzać wszystkimi zakupami z różnych sklepów w jednym miejscu. Autorska technologia firmy automatycznie zbiera i porządkuje dane o zakupach – od płatności i dostaw po zwroty, eliminując chaos wielu aplikacji i setek maili. System porządkuje informacje dotąd rozproszone między sprzedawcami, przewoźnikami i skrzynką mailową.

Katarzyna Marczuk – CEO Aleet, firmy technologicznej tworzącej rozwiązania AI dla transportu i logistyki, które wspiera planowanie tras, harmonogramów i wykorzystania floty w czasie rzeczywistym. Jej rozwiązanie pozwala ograniczyć koszty operacyjne nawet o ¼ i obniżyć zapotrzebowanie na flotę. System automatyzuje planowanie tras i zarządzanie flotą, pomagając firmom szybciej podejmować decyzje i poprawiać rentowność operacji.

Łucja Rugor – CEO Kosmok, firmy z branży kosmicznej, która rozwija autorską technologię pozwalającą tankować satelity na orbicie i wydłużać ich misje, wspierając jednocześnie rozwój bardziej zrównoważonych usług kosmicznych. Firma stworzyła CIRI – rozwiązanie, które może ograniczać straty sięgające setek milionów euro, bo dziś wiele satelitów kończy pracę wyłącznie z powodu wyczerpania paliwa.

PRZEDSIĘBIORCZA CUDZOZIEMKA

Polina Khlibanovska – założycielka Smart Kindergarten Warsaw, anglojęzycznej placówki przedszkolnej wspierającej międzynarodowe rodziny mieszkające w Polsce. Po przerwaniu działalności w Ukrainie odbudowała biznes w Warszawie, tworząc miejsce, które pomaga dzieciom bezpiecznie wejść w nowe środowisko i przełamać bariery językowe. W ciągu zaledwie dwóch lat podwoiła zyski, a liczba jej klientów wzrosła o blisko 35 proc.

Mariya Terekhova – CEO Fast Line Studio Mariya, sieci salonów beauty, które pozwalają klientkom wykonać od 2 do 5 zabiegów jednocześnie – w 90 minut. Firma działa już w 9 lokalizacjach w Polsce i Europie. W ciągu ostatnich trzech lat Fast Line Studio stworzyło ponad 40 miejsc pracy i zbudowało stabilną sieć gotową do dalszej ekspansji międzynarodowej.

Militina Velyka – CEO firmy MV Company, międzynarodowej firmy doradczo-finansowej wspierającej przedsiębiorców w Polsce i Unii Europejskiej. Spółka łączy usługi księgowe, podatkowe, prawne i strategiczne, pomagając firmom bezpiecznie rozwijać się i skalować działalność na rynkach międzynarodowych. W ciągu dwóch lat zwiększyła przychody o ponad 250 proc., a przychody z rynków zagranicznych odpowiadają dziś za 35 proc. działalności firmy.

LIDERKA W NOWYCH TECHNOLOGIACH

Małgorzata Kalisz – właścicielka firmy Nanosphere, opracowała innowacyjną farbę proszkową z dodatkiem grafenu dla branży motoryzacyjnej. Jej technologia zwiększa odporność elementów na korozję, uszkodzenia mechaniczne i czynniki chemiczne, a jednocześnie ogranicza zużycie farby w procesie produkcji. Dziś z wykorzystaniem tej farby malowanych jest rocznie ponad 7 mln komponentów układu przeniesienia napędu.

Marta Klak – wiceprezeska Zarządu Polbionica, rozwija projekt bionicznej trzustki opartej na technologii biodruku 3D i inżynierii tkankowej. Opracowany przez jej zespół żywy model narządu potrafi produkować insulinę, glukagon i peptyd C, naśladując działanie naturalnej trzustki. Technologia może zwiększyć dostępność terapii dla pacjentów z cukrzycą typu 1 i przewlekłym zapaleniem trzustki – dziś na świecie około 3 mln osób potrzebuje przeszczepu, podczas gdy rocznie wykonuje się jedynie ok. 1500 takich zabiegów.

Dagmara Słota – badaczka Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, opracowała innowacyjną powłokę do implantów ortopedycznych, która sprawia, że organizm lepiej je toleruje oraz szybciej łączy z kością. Rozwiązanie wspiera gojenie, ogranicza stan zapalny i pomaga chronić przed zakażeniami, uwalniając substancje wspomagające regenerację dokładnie tam, gdzie są potrzebne. Technologia może skrócić czas leczenia i zmniejszyć ryzyko powikłań po zabiegu.

Marta Stafiniak – – CTO Molecular Biology, współtworzy technologię PCR.smart®, przenośną platformę diagnostyki molekularnej z dedykowanymi testami, która pozwala wykrywać zagrożenia biologiczne bezpośrednio w miejscu pobrania próbki. Rozwiązanie skraca czas diagnostyki z kilku dni do mniej niż 90 minut, wspierając bezpieczeństwo żywności, wody oraz optymalizację decyzji terapeutycznych w weterynarii. Rozwiązanie przenosi precyzyjną diagnostykę z laboratorium bezpośrednio do miejsca, w którym pojawia się ryzyko biologiczne.

*Badanie na zlecenie Fundacji WłączeniPlus przeprowadzone zostało w listopadzie 2025 r. przez Grupę 4P z użyciem metodologii CAWI z wykorzystaniem licencjonowanego panelu zapewniającego reprezentatywność próby pod kątem płci, wieku, wielkości miejscowości zamieszkania oraz regionu na próbie Polaków w wieku 18-70 lat. 

