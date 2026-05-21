Co trzecia Polka po urodzeniu dziecka ma mniejsze szanse na nową pracę, a co czwarta – na awans. Znamy laureatki i laureatów XVII edycji konkursu Sukces Pisany Szminką

Co czwarta Polka deklaruje, że po narodzinach dzieci zmalały jej możliwości rozwoju kariery – wskazują wyniki najnowszego raportu “Polki i przedsiębiorczość 2025: Wpływ rodzicielstwa na karierę”. Wśród mężczyzn takie konsekwencje zauważył co piąty badany. Aż 31 proc. respondentek uważa, że po narodzinach dzieci ma mniejsze szanse na znalezienie nowej pracy, a 20 proc. po urlopie rodzicielskim nie wróciła do pracy u tego samego pracodawcy. Wśród mężczyzn podobne doświadczenia deklaruje odpowiednio 12 proc. i 3 proc. badanych. Badanie Grupy 4P towarzyszy XVII edycji konkursu Sukces Pisany Szminką.

– Po narodzinach dzieci wiele kobiet mierzy się z trudnościami z powrotem na rynek pracy, obawami o utrzymanie swojej pozycji zawodowej czy koniecznością zmiany pracodawcy. Coraz częściej wybierają także modele pracy, które pozwalają lepiej łączyć rozwój zawodowy z życiem rodzinnym. Dla części z nich naturalną ścieżką staje się przedsiębiorczość, dająca większą elastyczność, niezależność i możliwość budowania kariery na własnych zasadach – komentuje Olga Kozierowska, inicjatorka konkursu Sukces Pisany Szminką.

Kobiety znacznie częściej niż mężczyźni odczuwają finansowe konsekwencje rodzicielstwa. Niemal co czwarta respondentka (23 proc.) deklaruje, że po urodzeniu dziecka jej zarobki zmalały. Podobne doświadczenie wskazuje jedynie co dziesiąty badany mężczyzna. Wzrost wynagrodzenia po zostaniu rodzicem deklaruje 20 proc. mężczyzn i 16 proc. kobiet. Z kolei pełne lub częściowe wyrównanie wynagrodzenia po powrocie z urlopu – uwzględniające podwyżki płac lub inflację z okresu nieobecności – otrzymało 35 proc. kobiet i 23 proc. mężczyzn.

– Godzenie obowiązków zawodowych z rodzicielstwem wpływa na sytuację zawodową i finansową kobiet – potwierdziło to 57 proc. respondentek w badaniu Mastercard. Dlatego tak ważne jest budowanie kultury organizacji, która będzie inkluzywna i wspierająca. W Mastercard mamy specjalne programy dla rodziców, aby ułatwić im godzenie dwóch obszarów życia - rodzinnego i zawodowego – np. dodatkowy 16-tygodniowy urlop dla matek i ojców nowonarodzonych lub adoptowanych dzieci, programy wsparcia dla kobiet powracających z urlopu macierzyńskiego, czy elastyczne formy pracy – komentuje Marta Życińska, dyrektorka generalna polskiego oddziału Mastercard Europe, partnera strategicznego konkursu. – Kultura równości i różnorodności to nie tylko obowiązek społeczny, ale realny zysk ekonomiczny, a włączające środowisko pracy jest fundamentem nowoczesnej gospodarki oraz długofalowego rozwoju biznesu.

Ponad ¼ kobiet po narodzinach dziecka ma mniejsze szanse na awans

Rodzicielstwo wpływa również na sposób, w jaki kobiety postrzegają swoją pozycję na rynku pracy. 28 proc. respondentek uważa, że po narodzinach dzieci zmniejszyły się ich szanse na awans, podczas gdy wśród mężczyzn odsetek ten wynosi 16 proc. Ponad połowa mężczyzn deklaruje, że rodzicielstwo nie wpłynęło na ich możliwości rozwoju kariery ani sytuację zawodową, a co drugi badany przyznaje, że nie korzystał z urlopu rodzicielskiego.

– Powrót do pracy po urlopie rodzicielskim powinien być otwarciem nowego, satysfakcjonującego rozdziału w karierze. W Lidl Polska wierzymy, że rola pracodawcy nie kończy się na deklaracjach, dlatego w ramach inicjatywy „Kobieca Strona Lidla” aktywnie edukujemy kadrę menedżerską, jak wspierać rodziców w tym procesie. Chcemy, aby każda mama i każdy tata wracający do zespołu czuli, że ich kompetencje są tak samo cenne jak przed przerwą – komentuje Aleksandra Robaszkiewicz, Dyrektorka ds. Relacji Korporacyjnych Lidl Polska, partnera kategorii Firma Zrównoważonego Przywództwa. – Budowanie inkluzywnego środowiska to także zapewnienie realnego poczucia bezpieczeństwa – od transparentnych zasad wynagradzania, po bezpłatne wsparcie psychologów i prawników, które pomaga łączyć ambicje zawodowe ze stabilizacją życiową całej rodziny.

Rodzicielstwo może być także impulsem do większej mobilizacji zawodowej – szczególnie wśród mężczyzn. Wzrost ambicji zawodowych po narodzinach dzieci zauważa 26 proc. ojców i 22 proc. matek. Ten wyższy odsetek mężczyzn może wynikać z większego poczucia odpowiedzialności finansowej za rodzinę i potrzeby zapewnienia jej stabilności ekonomicznej.

Raport „Polki i przedsiębiorczość 2025” towarzyszy konkursowi Sukces Pisany Szminką, najstarszej i największej inicjatywy wspierającej przedsiębiorczość kobiet, a także liderki i liderów działających na rzecz równości, różnorodności oraz włączania w Polsce. Finał konkursu odbył się podczas uroczystej gali 20 maja w Warszawie.

LAUREATKI I LAUREACI XVII EDYCJI KONKURSU SUKCES PISANY SZMINKĄ:

BIZNES ROKU: PRZYCHÓD POWYŻEJ 10 MLN ZŁ

Izabela Kołaszewska-Gabor, Prezeska Zarządu FK Machinery by Kołaszewski – europejskiego producenta osprzętu do maszyn rolniczych i budowlanych. Firma dostarcza ponad 250 modeli sprzętu, a jej rozwiązania pracują już w 50 krajach na wszystkich kontynentach. Jej przewagą jest połączenie 50 lat doświadczenia z własnym zaawansowanym parkiem technologicznym.

BIZNES ROKU: PRZYCHÓD PONIŻEJ 10 MLN ZŁ

Kornelia Samanta Składzień – właścicielka Polka Pilates® – marki oferującej treningi pilatesu na reformerach. Z jednej lokalizacji zbudowała sieć 16 butikowych studiów działających w modelu franczyzowym, zwiększając liczbę klientów o 900 proc. w przeciągu 2 lat. Stworzyła też własne zaplecze edukacyjne – Polka Academy przeszkoliła już ponad 120 instruktorek.

MIKROBIZNES

Agnieszka Witkowska – właścicielka Architektury Porządku, kompleksowego projektu edukacyjnego przygotowującego do pracy w branży declutteringu i organizacji przestrzeni. Z jej autorskiego programu skorzystało już ponad 800 kursantek – zarówno w Polsce, jak i za granicą. W ciągu dwóch lat niemal podwoiła liczbę klientek, tworząc wokół marki silną i zaangażowaną społeczność.

START-UP ROKU

Łucja Rugor – CEO Kosmok, firmy z branży kosmicznej, która rozwija autorską technologię pozwalającą tankować satelity na orbicie i wydłużać ich misje, wspierając jednocześnie rozwój bardziej zrównoważonych usług kosmicznych. Firma stworzyła CIRI – rozwiązanie, które może ograniczać straty sięgające setek milionów euro, bo dziś wiele satelitów kończy pracę wyłącznie z powodu wyczerpania paliwa.

PRZEDSIĘBIORCZA CUDZOZIEMKA

Mariya Terekhova – CEO Fast Line Studio Mariya, sieci salonów beauty, które pozwalają klientkom wykonać od 2 do 5 zabiegów jednocześnie – w 90 minut. Firma działa już w 9 lokalizacjach w Polsce i Europie. W ciągu ostatnich trzech lat Fast Line Studio stworzyło ponad 40 miejsc pracy i zbudowało stabilną sieć gotową do dalszej ekspansji międzynarodowej.

LIDERKA W NOWYCH TECHNOLOGIACH

Marta Klak – wiceprezeska Zarządu Polbionica, rozwija projekt bionicznej trzustki opartej na technologii biodruku 3D i inżynierii tkankowej. Opracowany przez jej zespół żywy model narządu potrafi produkować insulinę, glukagon i peptyd C, naśladując działanie naturalnej trzustki. Technologia może zwiększyć dostępność terapii dla pacjentów z cukrzycą typu 1 i przewlekłym zapaleniem trzustki – dziś na świecie około 3 mln osób potrzebuje przeszczepu, podczas gdy rocznie wykonuje się jedynie ok. 1500 takich zabiegów.

INSPIRATORKA ROKU

Maria Deskur – Prezeska Fundacji Powszechnego Czytania. Prowadzi kampanie społeczne i projekty edukacyjne, które inspirują kolejne pokolenia do lektury. Jej działania nie są jednorazowym zrywem, ale konsekwentnie realizowaną przez lata misją. Wytrwale pracuje nad tym, by książka wróciła do codziennego życia Polek i Polaków jako alternatywa dla świata ekranów i narzędzie budowania relacji.

FEMALE CHAMPION OF CHANGE

Ewa Lampart – Dyrektorka Biura Marketingu i Komunikacji Korporacyjnej PLL LOT. Działa w branży, która przez lata uchodziła za męską, ale nie próbuje się w niej dopasować do starych zasad, tylko je zmienia. Konsekwentnie realizuje misję budowania świata, w którym głos kobiet jest lepiej słyszany, ich potencjał traktowany z należną powagą, a przywództwo oznacza wzmacnianie innych i otwieranie przestrzeni dla kolejnych kobiet.

MALE CHAMPION OF CHANGE

Andrzej Borczyk – Prezes Zarządu Formika. Od ponad 25 lat udowadnia, że różnorodność nie jest projektem przypisanym do jednej firmy, ale osobistą misją lidera. Niezależnie od miejsca, w którym pracuje, konsekwentnie buduje systemowe rozwiązania wspierające rozwój kobiet i kolejne pokolenia liderek. Zwiększa udział kobiet w organizacjach, tworzy programy mentoringowe i realnie zmniejsza lukę płacową.

POLKA ZA GRANICĄ

Dr Katarzyna Lasota Heller – zbudowała swoją pozycję na jednym z najbardziej wymagających rynków prawniczych w Europie. Stworzyła kancelarię, która czterokrotnie została uznana za jedną z czołowych w Szwajcarii, a dziś współtworzy międzynarodową debatę o przyszłości finansów, AI i nowych technologii. Jednocześnie konsekwentnie wspiera kobiety i migrantki, pomagając im odnaleźć się na rynku pracy i w nowej rzeczywistości emigracyjnej.

CYFROWY BIZNES

Agnieszka Kowalska – twórczyni agencji Pracownik z pasją. Stworzyła agencję marketingową i certyfikowaną instytucję szkoleniową, która zrealizowała ponad 2 tys. projektów, pomagając firmom znacząco skracać czas obsługi klientów i zwiększać konwersję sprzedaży. Wspiera przedsiębiorców w budowaniu biznesów internetowych, zamieniając cyfrowy chaos w systemy, które sprzedają, automatyzują komunikację i porządkują pracę online – od stron i kampanii reklamowych po platformy kursowe i szkolenia.

EDUKATORKA PRZYSZŁOŚCI

Ewa Drobek – od ponad 25 lat tworzy projekty wykraczające poza standardową edukację, które przygotowują młodych ludzi do świata przyszłości. Jej innowacyjne rozwiązania wdrożono już w 145 szkołach w Polsce, a ona sama jako pierwsza Polka w historii znalazła się w ścisłej dziesiątce Global Teacher Prize 2026, jednego z najważniejszych wyróżnień edukacyjnych na świecie.

FIRMA ZRÓWNOWAŻONEGO PRZYWÓDZTWA

Grupa Progres – to firma, która przekłada wartości na konkretne decyzje, procesy i liczby. Liderki zajmują tu 67,5 proc. stanowisk decyzyjnych. Od ponad 20 lat sercem tej organizacji są ludzie. I właśnie z myślą o nich firma tworzy włączające środowisko pracy. Od transparentnej rekrutacji i kodeksu etyki po programy wspierające osoby starsze i pracowników w trudnych sytuacjach.

NAGRODA SPECJALNA FUNDACJI

Martyna Wojciechowska – stworzyła fundację realizującą projekty pomocowe i edukacyjne od Polski, przez Tanzanię, po Madagaskar, opierając je na długofalowej odpowiedzialności, a nie jednorazowych akcjach. Jednym z jej najważniejszych projektów ostatnich lat są Młode Głowy – inicjatywa odpowiadająca na kryzys zdrowia psychicznego młodych ludzi, która objęła już ponad milion osób w całej Polsce. Od lat pokazuje, że historie opowiadane przed kamerą mogą przekładać się na realną zmianę społeczną i pomoc innym.

*Badanie na zlecenie marki Sukces Pisany Szminką przeprowadzone zostało w listopadzie 2025 r. przez Grupę 4P z użyciem metodologii CAWI z wykorzystaniem licencjonowanego panelu zapewniającego reprezentatywność próby pod kątem płci, wieku, wielkości miejscowości zamieszkania oraz regionu na próbie Polaków w wieku 18-70 lat posiadających dzieci.