Co szósty Polak bardzo rzadko spotyka się z informacjami o polskich innowacjach. Nowe dane We Did It In Poland na Święto Niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości jest okazją do rozmów o tym, czym dziś jest duma z bycia Polką i Polakiem – także w wymiarze naukowym i technologicznym. W ramach kampanii We Did It In Poland, promującej polskie innowacje oraz dumę narodową, Fundacja WłączeniPlus sprawdziła, jak Polacy postrzegają osiągnięcia naszego kraju w dziedzinie innowacji. Wyniki badania przeprowadzonego przez Grupę 4P pokazują, że choć ponad połowa respondentów czuje dumę z polskich innowacji, wciąż duża część społeczeństwa nie ma o nich wystarczającej wiedzy.

Co dziesiąty Polak nie czuje dumy z polskich odkryć i technologii

Najnowsze badanie przeprowadzone przez Grupę 4P na zlecenie Fundacji WłączeniPlus wskazuje, że 52 proc. uczestników badania czuje dumę myśląc o współczesnych polskich innowacjach (16 proc. – zdecydowanie tak, 36 proc. – raczej tak). W pokoleniu baby boomer (61-70 lat) jest to aż 60 proc. Jednocześnie wśród wszystkich badanych co dziesiąta osoba deklaruje, że nie czuje dumy z polskich innowacji, a 38 proc. nie jest w stanie określić swoich odczuć w tym kontekście.

Niemal co drugi badany styka się z informacjami o polskich rozwiązaniach tylko czasami

Blisko co ósmy badany (12 proc.) deklaruje, że bardzo często spotyka się z informacjami o polskich innowacjach, nowoczesnych technologiach, rozwiązaniach biznesowych tworzonych przez Polaków. Wskazuje to większy odsetek mężczyzn – 16 proc., a mniejszy kobiet – 9 proc. Blisko połowa (48 proc.) respondentów przyznaje, że ma z nimi do czynienia tylko czasem. Ponownie częściej deklarują to mężczyźni (55 proc.), rzadziej kobiety (42 proc.).

Co piątego Polaka nie interesuje temat polskich osiągnięć

Z kolei 17 proc. uczestników badania wskazuje, że praktycznie nie spotyka się z informacjami o polskich innowacjach oraz osiągnięciach współczesnych polskich przedsiębiorców i naukowców. Ponad ⅕ ankietowanych (22 proc.) wskazuje natomiast, że trudno im odpowiedzieć, ponieważ nie interesuje ich ten temat – deklaruje to 30 proc. kobiet i 14 proc. mężczyzn.

– Wyniki badania pokazują, że wciąż zbyt rzadko dostrzegamy własne sukcesy i nie zawsze wierzymy w to, że to, co tworzymy w Polsce, może być powodem do dumy. Przez lata nauczyliśmy się podziwiać świat, ale za mało mówimy o tym, że sami jesteśmy jego ważną częścią. Warto pamiętać, że siła kraju to nie tylko jego historia, lecz także codzienna praca ludzi, którzy rozwijają technologie, naukę i kulturę. A przecież dziś, bardziej niż kiedykolwiek, potrzebujemy wiary w nasz wspólny potencjał i sprawczość – komentuje Olga Kozierowska, pomysłodawczyni kampanii We Did It In Poland, prezeska Fundacji WłączeniPlus. – Jeszcze w tym miesiącu startujemy z kampanią edukacyjną skierowaną do dzieci i młodzieży, bo to właśnie od najmłodszych lat warto budować dumę z polskich osiągnięć i przekonanie, że możemy zmieniać świat.

Z wcześniejszego badania Fundacji WłączeniPlus wynika, że 78 proc. respondentów pod wpływem kampanii We Did It In Poland dostrzega większy potencjał Polski i Polaków. Z kolei wśród 69 proc. ankietowanych kampania wpłynęła na sposób myślenia o naszym kraju i rodakach.

Mężczyźni częściej deklarują znajomość polskich wynalazków i innowacji niż kobiety

W badaniu pokazano ankietowanym wybrane wynalazki i zapytano, czy je znają oraz czy wiedzą, że pochodzą z Polski. Wyniki wskazują, że 27 proc. respondentów znało niektóre z prezentowanych innowacji, jednak nie miało świadomości, że są polskie. Co piąty badany znał niektóre z nich i miał świadomość, że są to polskie wynalazki. Częściej wskazują to mężczyźni (25 proc.), rzadziej kobiety (15 proc.). Aż 45 proc. uczestników badania przyznało, że spotyka się z przykładowymi polskimi innowacjami po raz pierwszy, częściej deklarują to kobiety (50 proc.) niż mężczyźni (39 proc.).